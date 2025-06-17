Почему стрижка боб — тренд 2025 года

Стрижка боб и ее вариации — одна из модных тенденций в 2025 году. Это неудивительно, ведь мы постоянно видим вдохновляющие образы знаменитостей с этой прической — Тейлор Свифт, Дженнифер Лоуренс, Марго Робби, Рианна, Зендея, Виктория Бекхэм. В чем особенность этой стрижки, какие виды боба бывают и какому типу лица подходят, как стригут боб на короткие, средние, тонкие и кудрявые волосы и как ухаживать за супермодной прической — в материале «Ленты.ру».

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Что такое стрижка боб

Боб — это одна из самых популярных разновидностей коротких многослойных стрижек. В классическом варианте боб — это короткие волосы сзади и чуть длиннее у лица, объемная макушка, градуированные пряди.

Одинаково хорошо эта прическа смотрится и на девушках, которые хотят придать образу дерзости, и на взрослых женщинах, которым важно освежить внешность. Сделать боб просят, чтобы отдохнуть от тяжелых длинных волос и не тратить много времени на укладку.

У боба множество вариаций. Эта стрижка может быть очень короткой, когда шея полностью открыта, или удлиненной до плеч. Стригут боб и с челкой, например, с косой или прямой укороченной во французском стиле. Он подходит для стрижки на прямых, волнистых и кудрявых волосах.

«Боб — суперклассика, универсальная во все времена. В любых трендовых коллекциях ежегодно присутствуют боб и боб-каре за счет бесконечного количества вариаций длины, форм и типа волос», — Николай Волков, парикмахер-стилист.

Виды стрижки боб

Стилист Николай Волков в беседе с «Лентой.ру» перечислил основные вариации стрижки боб.

Боб, подчеркивающий линию скулы.

Подчеркивающий линию подбородка.

Боб с удлинением к лицу.

С удлинением к затылку.

Боб с горизонтальными линиями окантовки.

Все выше перечисленные варианты с мягкими окантовками или более твердыми.

Боб с челкой.

Бывает, что вариации стрижки обозначают более звучными названиями, например, французский боб или эйр боб.

Французский боб. Это короткий боб, где линия волос идет по линии скул или до мочки уха. Иногда такую стрижку сопровождает короткая прямая челка.

Это короткий боб, где линия волос идет по линии скул или до мочки уха. Иногда такую стрижку сопровождает короткая прямая челка. Лонг боб (Long Bob). Вариант стрижки средней длины — до плеч или до лопаток.

Вариант стрижки средней длины — до плеч или до лопаток. Ассиметричный боб. Это стрижка в классическом или более объемном исполнении, где одна сторона всегда короче другой.

Это стрижка в классическом или более объемном исполнении, где одна сторона всегда короче другой. Блант боб (Blunt Bob). В таком варианте боба волосы срезают практически по прямой линии.

В таком варианте боба волосы срезают практически по прямой линии. Эйр, или баббл боб (Air Bob, Bubble Bob). Боб, выполненный в этой технике, выглядит максимально объемным и воздушным. Это округлая стрижка с большим количеством слоев и рваных прядей длиной до линии подбородка.

Боб и каре — это одно и то же?

Иногда под бобом и каре подразумевают один формат стрижки, однако это не совсем так. Каре считается одной из разновидностей боба, но единого мнения на этот счет нет.

Западные стилисты не делают четких различий между бобом и каре, называя вторую стрижку просто классическим бобом. Российские мастера, напротив, выделяют явные отличия по объему, длине прядей и даже пробору.

Особенности стрижки каре

Прикорневой объем незначительный.

Почти всегда прямой срез — четкая линия прически.

Преимущественно пряди одной длины либо слегка удлиненные у лица.

Строгая, гладкая укладка.

Пробор в каре обычно ровный и проходит посередине.

Особенности стрижки боб

Есть прикорневой объем, объемная зона макушки.

Градуированная стрижка.

Более длинные пряди спереди и короткие — сзади.

Укладка более хаотичная и небрежная, локоны выбиваются из прически.

Пробор может быть любым.

Кому подойдет стрижка боб

По типам лица

Боб благодаря своей вариативности, в отличие от классического каре, подойдет практически под любой тип лица, отмечает стилист Николай Волков. Главное — подобрать свою длину и форму стрижки.

Овальное лицо

Все виды боба.

Такой тип лица в сочетании с острым подбородком — идеален для любых вариантов боба. Можно сделать акцентные хаотичные пряди у лица, чтобы подчеркнуть скулы и подбородок. Дополнительным акцентом для овального лица может стать челка — любой формы и длины.

Круглое лицо

Боб с удлинением к лицу.

Боб с длинной челкой.

В данном случае необходима стрижка, которая визуально вытянет лицо. Идеально подойдет боб с удлиненными передними прядями ниже линии подбородка, а также с удлиненной косой челкой.

Квадратное лицо

Ассиметричный боб.

Боб с короткой челкой.

Важно подобрать вариацию боба, которая смягчит линии и черты квадратного или прямоугольного лица. Это может быть густой ассиметричный боб, боб с более длинными текстурными передними прядями или классический боб с короткой рваной челкой.

По особенностям волос

На тонких волосах

Короткий многослойный боб.

Ассиметричный боб.

Боб на тонких волосах смотрится особенно выигрышно, подчеркивает в беседе с «Лентой.ру» основатель студии красоты MODEN, стилист по волосам Серафима Тубинис. Стрижка отлично держит объем на тонких волосах, а использование градуировки и слоев делают прическу более текстурной.

На густых волосах

Короткий боб.

Лонг-боб.

Каре.

Ассиметричный боб.

Густые волосы подходят для исполнения любой вариации боба. Стрижка всегда выглядит объемной и подвижной. Чтобы из-за густоты волос прическа не казалась массивной и тяжелой, мастер может предложить сделать боб с небрежными рваными прядями и с большим количеством слоев.

На прямых волосах

Каре.

Ассиметричный боб.

Многослойный боб с объемным затылком.

Боб более строгих форм, вроде каре — идеальный вариант для тех, у кого прямые волосы. Длина может быть короткой и средней. Из плюсов — боб или каре на прямых волосах всегда будут выглядеть хорошо, поскольку такие волосы укладываются в прическу почти сами собой.

На кудрявых волосах

Круглый боб.

Французский боб с челкой.

Боб с удлинением к лицу.

Длина, слои, челка на кудрявых волосах могут быть любыми. Почти все форматы стрижки смотрятся удачно. Исключение — стрижка со срезом в одну длину, из-за завитков ее конструкция нарушается.

На средних волосах

Лонг-боб.

Ассиметричный лонг-боб.

Длина волос в лонг-бобе — до плеч, а передние локоны могут быть еще ниже. Срез может быть как прямой, так и с градуировкой. Это прическа, которая идеально подходит тем, кто хочет походить с короткой стрижкой, но пока не готов кардинально срезать длину. Еще из плюсов — на волосах такой длины удобно делать упругие кудри и легкие волны.

На коротких волосах

Многослойный боб.

Французский боб с челкой.

Бикси (боб + пикси).

На коротких волосах боб всегда получается объемным и эффектным. Стрижка открывает шею, подчеркивает скулы. Образ с коротким бобом всегда дерзкий и молодежный.

Встречаются суперкороткие вариации боба, которые практически переходят в стрижку пикси. Бывает боб с выбритыми висками и затылком.

Какие варианты стрижки боб в тренде в 2025 году

Боб с челкой

Если хотите сделать боб в этом году, присмотритесь к вариациям с челками, советует Серафима Тубинис.

«Стилисты сочетают стрижку с челками самых разных форм — это добавляет образам индивидуальности», — подчеркивает стилист.

Короткий боб

Среди коротких стрижек в 2025 году актуальным также будет классический вариант боба на коротких волосах, считает тренер-технолог парикмахерского сервиса Марта Тухканен. Носить такой боб можно с любым типом волос, добавляет эксперт.

Волнистый боб

Западные стилисты называют трендом лета 2025 года волнистый боб. Причем в топе несколько вариаций прически: с небрежными пляжными локонами, укладка с эффектом мокрых волос и боб с максимально текстурными волнами.

Боб с закругленными кончиками

Звездный стилист Лэйси Редвей рекомендует присмотреться еще к одному мягкому варианту прически — бобу или каре с закругленными кончиками. Длина стрижки едва доходит до линии подбородка, а подкрученные брашингом локоны придают образу нежность.

Как ухаживать за стрижкой боб

Боб требует регулярного ухода и укладки, поэтому важно подобрать правильные уходовые и стайлинговые средства, рассказала «Ленте.ру» разработчик парфюмерно-косметической продукции, эксперт бренда «ТРЕСеммé» Анастасия Фомина.

Процесс ухода и укладки можно разделить на три этапа — мытье, укладка, фиксация. И для каждого понадобится свой набор средств.

Средства для мытья волос

Для коротко подстриженных волос подойдут увлажняющие шампунь и кондиционер с гиалуроновой кислотой и витаминами Е, В5 и В3, причем кондиционер следует использовать после каждого мытья головы. Такой уход будет восстанавливать силу волос, поможет сократить ломкость, облегчит расчесывание и дальнейшую укладку, отмечает Анастасия Фомина.

Особенно важно использовать увлажняющие шампуни и кондиционеры на стекловидных волосах. Такие локоны склонны к ломкости и сухости, часто имеют низкопористую структуру, то есть требуют повышенного внимания, когда речь идет о короткой стрижке, добавляет эксперт.

Еще один полезный косметический продукт для женщин со стрижкой боб — сухой шампунь. Это средство за счет специальной формулы быстро впитывает кожный жир и помогает обновить укладку без мытья водой. Это особенно удобно, когда нужно срочно освежить прическу. А тонким волосам, помимо очищения, сухой шампунь придаст заметный объем у корней, сделав боб еще более выразительным.

Средства для укладки

Оптимальным вариантом для укладки короткой стрижки станут муссы и пенки. Это отличные помощники для создания объема и текстуры, а тонким волосам, помимо нужной формы, мусс добавит еще и плотность, подчеркивает Анастасия Фомина.

Обладательницам вьющихся локонов стоит отдать предпочтение специальным кремам с гиалуроном и витамином Е: они снизят пушистость и помогут сформировать подвижные локоны без утяжеления.

«Многие используют укладочные кремы. Но они в первую очередь работают как уходовые средства, и ожидать от них сильной фиксации не стоит. Еще один вариант — воск для волос. Но его не рекомендуется использовать обладателям сухих волос, так как при длительном применении он может дополнительно сушить локоны», — Анастасия Фомина, разработчик парфюмерно-косметической продукции.

Средства для фиксации

После укладки можно закрепить прическу лаком для волос. Здесь важно определиться со степенью фиксации, предупреждает эксперт Фомина.

Обычно у лаков для волос выделяют три степени фиксации.

Легкая — для ежедневных укладок, не утяжеляет локоны, вряд ли удержит прическу на тяжелых волосах.

— для ежедневных укладок, не утяжеляет локоны, вряд ли удержит прическу на тяжелых волосах. Средняя — более сильная, чем легкая, но все еще не утяжеляет волосы и позволяет поправлять прическу в течение дня.

— более сильная, чем легкая, но все еще не утяжеляет волосы и позволяет поправлять прическу в течение дня. Сильная — лаки с такой фиксацией используют для сложных причесок. Они фиксируют волосы на день и дольше, но могут утяжелять локоны.

Как укладывать стрижку боб

Из инструментов для укладки боба пригодятся фен-щетка с круглой насадкой или фен и брашинг — цилиндрическая расческа с отверстиями.

Из средств для укладки понадобятся: смягчающий несмываемый спрей-уход, средство для термозащиты волос, пенка или мусс.

Сушить и укладывать прическу боб следует по такой схеме.

Нанести термозащиту по всей длине, затем укладочные пенку или мусс. Если волосы жесткие или осветленные, перед термозащитой можно нанести несмываемый уходовый спрей. На первом этапе сушки хорошо просушить волосы у корней. Затем просушить основную длину на 70-80 процентов. Укладывать подсушенные пряди одна за другой, подкручивая кончики брашингом или круглой щеткой-насадкой. Очень короткий боб удобно укладывать просто руками. Боб на кудрявых волосах сушат с помощью диффузора — специальной насадки на фен большого диаметра с множеством отверстий и зубчиков.

Как быстро отрастает стрижка боб

Стрижка боб очень мягко отрастает, отмечает Серафима Тубинис. Обновлять ее можно каждые 2-2,5 месяца — либо просто поддерживать форму, либо добавлять стрижке новизны.

Николай Волков считает, что если стрижка боб была выполнена без филировки, то носить ее можно спокойно до трех месяцев, а после она просто перерастет в классическое каре. Если при стрижке использовались техники филировки, то обновлять такую прическу придется спустя полтора-два месяца.

Корректировать стрижку боб можно раз в 2-3 месяца.