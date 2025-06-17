Тревел-блогер рассказала, за счет чего итальянки выглядят моложе и дороже

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в Италии и раскрыла способы местных женщин выглядеть моложе и дороже. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, итальянки придают большое значение аксессуарам, в частности, очкам. По их словам, правильно подобранная оправа может подтянуть овал лица. Также они предпочитают покупать одну хорошую сумку, чем множество дешевых. Считается, что эта деталь гардероба отражает отношение женщины к самой себе.

Кроме того, одна из итальянок, которых встретила блогерша, заявила, что женщина без парфюма не имеет лица.

«Я согласна с ней в том, что аромат может многое рассказать о человеке — даже больше, чем одежда», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Японию словами «неужели люди так живут». В первую очередь она обратила внимание, что в Токио царит идеальная чистота, хотя на улицах нет урн.