Как выбрать средство для защиты от солнца

Погода в столице меняется каждую неделю, солнце то появляется, то прячется за тучами. Врачи предупреждают: его лучи могут нанести серьезный вред здоровью даже в облачную погоду. «Вечерняя Москва» разобралась, как обезопасить себя.

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Здоровье и молодость

В столичных магазинах огромный выбор средств с аббревиатурой SPF («солнцезащитный фактор»). Однако многие москвичи до сих пор игнорируют их, считая, что в городе солнце безопасное.

«Средства с SPF необходимы для здоровья и молодости кожи, — говорит "ВМ" дерматолог и косметолог российского бренда косметики Галина Амосова. — Помимо UVB-лучей, благодаря которым мы загораем, есть еще UVA-лучи, которые составляют более 90 процентов ультрафиолета и гораздо опаснее для кожи. Они проходят сквозь стекла и облака, глубже проникают в кожу, разрушают коллагеновые волокна и повышают риски развития кожных заболеваний, в том числе меланомы. Кроме того, ультрафиолет провоцирует сухость кожи, воспалительные процессы. Более 80 процентов признаков преждевременного старения кожи связано именно с воздействием ультрафиолетовых лучей».

Цифра рядом с SPF обозначает примерную пропускную способность средства. При этом 100-процентной защиты от солнца не существует. Даже SPF 100 обеспечивает только 99 процентов. При этом SPF 30 и 50, согласно исследованиям, блокируют до 97–98 процентов лучей соответственно. Поэтому это два наиболее универсальных и эффективных фактора защиты.

По словам эксперта, оптимальное количество средства, которое нужно наносить на лицо, можно отмерить пальцами. Нанесите тонкие полоски крема на указательный и средний пальцы — и вот правильный объем. Если использовать меньше, то и фактор защиты снижается.

«Цена всегда складывается из многих факторов: от упаковки до маркетинга. Но одну из ведущих ролей играют компоненты состава. В дешевом средстве не будет дорогих активов. А надежные солнцезащитные фильтры стоят недешево», — отмечает Галина Амосова.

Голове нужен шелк

Защищать от солнца нужно и волосы. По словам основателя российского бренда косметики Валентины Глушковой, УФ-излучение разрушает кератиновую структуру волос не хуже горячего утюжка. На помощь придет солнцезащитный спрей:

«При его выборе обращайте внимание на ключевые компоненты. Протеины шелка создают защитную пленку и удерживают влагу. Гидролизованный кератин восстанавливает поврежденные участки изнутри. Современные силиконы quaternium обеспечивают защиту до 230 градусов».

Наносить спрей нужно на влажные волосы за 10–15 минут до выхода из дома, на сухие — перед укладкой. Избегайте корней, распыляйте равномерно по всей длине. Одного нанесения хватает на весь день.

«Есть ли смысл в SPF в шампунях? Ответ однозначный — нет. Смываемые средства с УФ-фильтрами не успевают создать защитную пленку. Эффективную защиту обеспечивают только несмываемые формулы», — рассказала Глушкова.

Прямая речь

Ольга Новожилова, заместитель главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии:

«Солнцезащитные средства рекомендованы всем без исключения, особенно для людей со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам. В состав SPF-средств входят компоненты, которые не дают ультрафиолету вредить коже: они препятствуют разрушению коллагена, защищают от старения, уберегают от онкологических заболеваний, ухаживают за кожей».

Выработка коллагена и эластина начинает снижаться уже после 25 лет, что приводит к истончению и потере упругости кожи. Кроме того, на ее эластичность влияют солнечное излучение, гормональные изменения, резкие колебания веса, неправильное питание и скудное увлажнение, а также вредные привычки. Как замедлить старение кожи при помощи пептидов — в материале «Вечерней Москвы».