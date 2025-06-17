Глава Росмолодежи считает, что россиянам нужен свой код в одежде

Россиянам необходим свой код в одежде, который будет олицетворять их идентичность, в отличии от кепок и худи с надписями "I love New York" и курток с британскими флагами. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров проекту "НЬЮМ ТАСС".

По словам Гурова, в каждой вещи есть своя идентичность.

"В обычной жизни мы об этом не думаем, а когда начинаешь задумываться, почему такой образ [вещи] появился? Думаешь, а где здесь я? У каждого дома есть какой-нибудь элемент одежды, где написано или крупными буквами название иностранного города, или университета - "I love New York" и так далее. Это крупные бренды, которые распространяются и сделаны очень классно, но ты надеваешь ее, но про что она? Почему мы с тобой в центре Москвы должны ходить в кепке "I love New York"? Это про нашу с тобой страну? Или куртка с британским флагом? И это наша проблема", - заявил он, добавив, что побороть это нужно не импортозамещением, а продвижением российских "интересных и крутых" вещей и брендов.

Он добавил, что Росмолодежь работает над этим.

"Мы сейчас с ребятами занимаемся [этой задачей], нам "Таврида. АРТ", помогает очень сильно. Мы хотим поймать наш какой-то особый код в одежде. Например, вот вы сидите в худи. Что это? То есть это явно не национальная русская одежда. И хоть ты убейся, хоть на нем написано "НЬЮМ ТАСС", "Движение первых", "Росмолодежь" - это будет худи. Это визуальный код чужого продукта", - сказал Гуров. "Мы сейчас думаем, а какой код наш должен быть? Конечно, не в косоворотках ходить. Хотя, посмотрите, идеологические враги на Украине сделали это модной одеждой. Они эту историю активно развивают. Сначала это было для них непопулярно, а потом стало крутой историей. А мы иногда этого почему-то побаиваемся. Может быть, это не так модно, но об этом нужно и важно думать, и мы об этом думаем с точки зрения продвижения наших правильных смыслов", - заявил он, добавив, что "щелчком пальцев" их не создать.

Продолжая тему, Гуров подчеркнул важность минимизации иностранных слов в русском языке.