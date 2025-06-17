Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова похвасталась откровенным образом. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила серию фото, на одном из которых предстала в шоколадкой макси-юбке с разрезом до бедра и черным широким ремнем. При этом знаменитость продемонстрировала фигуру.

Помимо этого, звезда надела фигурный топ. Образ завершили обувь в тон и макияж в нейтральных оттенках.

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Ранее в июне экс-возлюбленная российского миллиардера в микроплатье снялась с новым избранником. Модель Елена Перминова предстала на размещенном снимке в черном облегающем микроплатье, подчеркивающем ее тело.