Возлюбленная Ди Каприо опубликовала фото в бикини

Итальянская модель Виттория Черетти поделилась снимком в откровенном образе. Фотографию она опубликовала на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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27-летняя возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо снялась лежащей на шезлонге в клетчатом бикини бело-синего цвета. Манекенщица также надела солнцезащитные очки, ожерелье в виде цепи, браслет и кольцо. В то же время от макияжа знаменитость отказалась, собрав волосы в небрежный пучок.

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В октябре 2024 года Черетти раскрыла секрет красоты.