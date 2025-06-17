Ирина Шейк выложила фото в откровенном топе и джинсах с трусами

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в откровенном топе и джинсах с имитацией трусов. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк стояла перед зеркалом в шоколадном топе с глубоким декольте, поверх которого надела серый жакет. Манекенщица дополнила образ темными широкими джинсами с вырезами, тапками, кожаной сумкой Hermes и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и без косметики.

12 мая Ирина Шейк была замечена в образе белого цвета, состоящем из майки, рубашки, юбки и меховых тапок. Манекенщица добавила к наряду черные солнцезащитные очки, массивные блестящие серьги, ободок и кожаную сумку Hermes Birkin. Стоимость последнего аксессуара на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Madison Avenue Couture составляет $14500 (более 1 миллиона рублей. — прим. ред.).

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До этого стало известно, что Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за $3,25 миллиона. Она избавилась от недвижимости площадью 228,7 квадратных метров после того, как несколько раз снижала цену. Внутри квартиры, интерьер которой выполнен в светлых тонах, есть две спальни, три ванные комнаты и домашний офис.