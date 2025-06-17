Россияне пристрастились к дешевым украшениям

Россияне пристрастились к дешевым аксессуарам. Об этом говорят результаты исследования бренда SOKOLOV, которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, по всей стране зафиксирован рост интереса к украшениям стоимостью до 1500 рублей в розничных магазинах марки — спрос увеличился на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно покупатели обновляли коллекции весной, а именно в марте и апреле.

Средний чек на украшения в бюджетном ценовом сегменте за год вырос в целом по стране. Самые высокие средние чеки в этом сегменте наблюдаются в Москве (987 рублей), Санкт-Петербурге (980 рублей) и Сочи (974 рубля). Наиболее скромные траты — в Тюмени (899 рублей), Уфе (886 рублей) и Перми (881 рубль).

Отмечается, что россияне чаще всего выбирали недорогие цепи, кольца и серьги. В топе по металлам — серебро, включая родированное и позолоченное. Среди вставок наибольшей популярностью пользовались фианиты, а также природные бриллианты, эмаль и жемчуг.

«Несмотря на рост цен на золото, рынок остается устойчивым. Мы наблюдаем смещение спроса в сторону более доступных сегментов — это изделия из серебра, включая позолоченные варианты, а также украшения меньшего веса и лаконичного дизайна», — заявила директор по продукту Sokolov Елена Ракутина.

Ранее в июне россиянам назвали лучшие украшения для купания в бассейне.