Нюша опубликовала фото в крошечном бикини

Певица Нюша снялась в купальнике. Поп-исполнительница разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя Нюша стояла перед зеркалом в молочном крошечном бикини, лиф которого был украшен аппликацией в виде цветов. Певица также надела черные солнцезащитные очки и серьги с бриллиантами. Рядом с артисткой стояла соломенная сумка Jacquemus. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и без косметики.

«Пляжный день», — подписала снимок звезда.

© Газета.Ru

В апреле Нюша снялась в белом топе с декольте, который дополнила коричневыми кожаными шортами, бордовой банданой, сапогами с анималистичным принтом на каблуках и массивными браслетами. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, контурингом, румянами и помадой. Поп-исполнительница сидела на стуле на песке.

На прошлой неделе Нюша выступила на вечеринке журнала Marie Claire, которая прошла в Москве. Певица вышла на сцену в розовом мини-платье с глубоким декольте и открытой спиной, украшенном стразами. Поп-исполнительница также надела блестящие ботильоны на каблуках, серьги-кольца и массивный браслет. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.