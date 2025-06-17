Возлюбленная Брэда Питта Инес снялась в прозрачном топе

Голливудский актер Брэд Питт впервые за долгое время вышел в свет со своей возлюбленной Инес де Рамон. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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61-летний Брэд Питт и 37-летняя Инес де Рамон стали гостями премьеры фильма «Формула-1», которая состоялась 16 июня в Нью-Йорке. Девушка позировала перед фотографами в белом «голом» топе с глубоким декольте и макси-юбке с перьями. Она завершила образ кожаной сумкой Chanel и серьгами. Ей уложили волосы в высокий пучок с прядями у лица и сделали макияж. Брэд Питт предстал в белой рубашке, черном брючном костюме и туфлях.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

В апреле стало известно, что Брэд Питт передумал жениться на Инес де Рамон.