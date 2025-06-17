Скарлетт Йоханссон вышла на публику в облегающей мини-юбке

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон продемонстрировала фигуру в облегающей мини-юбке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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40-летняя Скарлетт Йоханссон появилась на фотоколе фильма «Мир юрского периода: Возрождение», который прошел 16 июня в Лондоне. Актриса позировала со своими коллегами по картине на крыше отеля Corinthia. Артистка предстала перед камерами в черном облегающем костюме, состоящем из кардигана с золотыми пуговицами и мини-юбки. Знаменитость добавила к наряду колготки, туфли на каблуках, серьги и кольца. Ей уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и красными губами.

В мае Скарлетт Йоханссон снялась на Каннском кинофестивале в голубом облегающем платье-бандо с длинным шлейфом. Образ дополнили серьги и браслет с бриллиантами. Волосы ей собрали в пучок и сделали макияж с красной помадой.

Позже Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма «Финикийская схема», которая состоялась в джаз-клубе Lincoln Center в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в оранжевом атласном платье-бюстье, дополнив его черными туфлями на каблуках. Звезда «Мстителей» и «Побудь в моей шкуре» также надела золотые серьги, колье с бриллиантами, браслет и кольца.