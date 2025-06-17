Как избавиться от синяков под глазами

Темные круги под глазами, часто называемые синяками, — довольно распространенная проблема, которая может коснуться практически каждого. Синяки под глазами придают лицу усталый, изможденный вид, а также добавляют несколько лет к возрасту. Пластический хирург, врач — дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие шаги следует предпринять для решения этой проблемы.

Причины появления темных кругов под глазами

По словам специалиста, причины появления темных кругов могут быть самыми разными — от банального недосыпа и переутомления до серьезных нарушений в работе организма. Поэтому прежде чем приступить к действиям по избавлению от этого недостатка, важно разобраться в причинах его появления.

Существует много факторов, которые могут спровоцировать появление этих «темных гостей». Самое очевидное — недостаток сна и хроническая усталость. Недосып приводит к тому, что кожа лица становится бледной и тонкой, из-за чего кровеносные сосуды, расположенные в области вокруг глаз, становятся более заметными. Хроническая усталость также может вызывать застой крови в мелких капиллярах, что придает коже под глазами синеватый оттенок, — объяснила врач.

Еще одной распространенной причиной является наследственная предрасположенность, отметила Осман:

Как это ни печально признавать, но если у ваших близких родственников часто появляются синяки под глазами, то вероятность их появления у вас значительно возрастает. В данном случае причиной является генетически обусловленная тонкая и прозрачная кожа в области вокруг глаз, через которую легко просвечивают кровеносные сосуды.

Также причиной синяков могут быть неправильное питание и дефицит витаминов. Несбалансированный рацион, в котором не хватает необходимых витаминов и минералов, негативно сказывается на состоянии кожи, в том числе и в области вокруг глаз. Особое внимание стоит уделить продуктам, содержащим витамины С и К, а также железо, посоветовала эксперт.

Она также уточнила, что темные круги может вызвать нередкая сегодня аллергия — она выражается в воспалении и отеке тканей в области вокруг глаз, что приводит к появлению синяков и припухлостей.

Конечно, вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем) также оказывают негативное влияние на состояние кожи и кровеносных сосудов, увеличивая риск появления темных кругов под глазами. Впрочем, об этом говорится так часто, что этот пункт точно ни у кого не должен вызывать удивления, — пояснила собеседница «ВМ».

В некоторых случаях синяки под глазами могут быть симптомом серьезных заболеваний внутренних органов, таких как заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы или щитовидной железы.

Ну и наконец, синяки появляются просто в силу возраста. Ведь наша кожа с годами становится более тонкой, теряет свою эластичность и упругость из-за снижения выработки коллагена и эластина. В результате как раз мы и имеем на лице те самые ненавистные темные круги, добавила врач.

Как избавиться от синяков под глазами

Чтобы избавиться от темных кругов под глазами, нужен комплексный подход. Необходимо устранить первопричину появления синяков, а также обеспечить коже вокруг глаз должный уход.

В первую очередь необходимо наладить свой режим дня и ночи. Старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни. Избегайте употребления кофеина и алкоголя перед сном, а также ограничьте использование электронных устройств. Сбалансированное и полноценное питание также играет важную роль. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. Не забывайте о достаточном употреблении воды в течение дня, — напомнила специалист.

Второй важный шаг — следить за своей бьюти-рутиной. Кожа в области вокруг глаз очень тонкая и чувствительная, поэтому требует особого ухода. Используйте кремы и гели, которые созданы специально для этой зоны. Наносите средства легкими похлопывающими движениями по орбитальной косточке утром и вечером. Обратите внимание на кремы с витамином К, кофеином, гиалуроновой кислотой и ретинолом, которые помогут укрепить стенки сосудов, улучшить микроциркуляцию, увлажнить кожу и стимулировать выработку коллагена, порекомендовала врач.

Она уточнила, что уменьшить видимость синяков помогут проверенные домашние средства:

Например, охлажденные компрессы сужают кровеносные сосуды и уменьшают отечность. Прикладывайте к глазам смоченную в холодной воде ткань или завернутые в полотенце кусочки льда на 10–15 минут несколько раз в день. Чайные пакетики содержат танины, которые обладают сосудосуживающим и противовоспалительным действием. Прикладывайте к глазам слегка остывшие использованные чайные пакетики (лучше всего зеленый или черный чай) на 10–15 минут. Огуречные компрессы увлажняют и освежают кожу благодаря высокому содержанию витамина С и других полезных веществ. Нарежьте огурец тонкими ломтиками и прикладывайте их к глазам на 15–20 минут. Картофельные компрессы обладают отбеливающим и противовоспалительным эффектом благодаря содержанию крахмала. Натрите сырой картофель на мелкой терке, заверните его в марлю и прикладывайте к глазам на 15–20 минут.

Если домашние методы не дают желаемого результата, можно обратиться к врачу-косметологу. В зависимости от причины появления синяков под глазами и индивидуальных особенностей кожи врач может рекомендовать следующие процедуры: мезотерапию (введение под кожу специальных препаратов с витаминами, минералами и аминокислотами), контурную пластику (коррекция с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты), лазерную терапию (воздействие лазером для стимуляции выработки коллагена и улучшения микроциркуляции) или микротоковую терапию (воздействие слабыми электрическими импульсами для улучшения тонуса кожи и уменьшения отечности), добавила Осман.

Помимо синяков под глазами, часто встречается и такая проблема, как нависшее верхнее веко. Бывает, что единственным способом коррекции такого недуга является хирургическое вмешательство. Однако в зависимости от степени «нависшей» проблемы можно найти и другой выход. Как убрать нависшее веко — в материале «Вечерней Москвы».