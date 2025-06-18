Профессор моды объяснил кардинальную смену имиджа Ивана Урганта

Ксения Собчак поделилась кадрами с Иваном Ургантом, на которых заметна смена имиджа шоумена. Так, Ургант, который ранее предпочитал легкую небритость, отрастил усы и отказался от классического стиля одежды. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что усы подходят телеведущему и делают его образы более запоминающимися. Также в беседе с сайтом «Страсти» она предположила: Ургант отрастил усы, чтобы спрятать шрам на лице.

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«Усы Иван Ургант добавлял к своему образу не единожды. Это и желание подчеркнуть индивидуальность, выразить свою многогранную личность, и улучшить имидж. Иногда к усам добавляется общая небольшая растительность в виде молодой бородки, что придает некоторую раскрепощенность образу. Усы у Урганта и небритость — еще и маскировка шрама на подбородке», — высказалась Надежда.

Форма усов — подкова (обрамляют губы сверху вниз) может считываться как стремление к доминированию, властности, контролю над происходящим. Такие усы добавляют в образ того, кто их носит, мужественности и привлекательности. В то же время усы могут подчеркивать некоторую закрытость человека.

По словам эксперта, Ургант, как представитель шоу-бизнеса, славится своей элегантностью и современностью. Приверженность медийных персон классическому стилю является давней традицией - такая одежда, как правило, подчеркивает респектабельность владельца. Костюмы Урганта отличаются высоким качеством тканей и пошива, безупречной посадкой на фигуре.

«Иван имеет яркий цветотип внешности, это один из выигрышных цветотипов и, в принципе, его визуальные образы решаются весьма удачно, но в то же время и сдержанно. Он практически не использует костюмы в клетку или полоску. В его гардеробе классические однотонные костюмы широкой гаммы цветов, но не яркие. Иван использует ахроматическую палитру, темные цвета, многообразные оттенки синего и коричневого. Рубашки исключительно традиционных цветов: белого, голубого, черного, не броские, хорошо и элегантно подобранные к костюмам. В целом можно говорить о предельной сдержанности и приверженности к классике Ивана Урганта, практически всегда он использует галстуки или бабочки», — заявила Коробцева.

Надежда считает, что Иван выбрал для рабочей поездки с Собчак правильную одежду — джинсы с клетчатой рубашкой. По ее мнению, нет смысла сравнивать классические образы шоумена на ТВ и расслабленные в повседневной жизни.