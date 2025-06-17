Хирург рассказал, с какой операции лучше всего начинать омоложение лица

Путь к омоложению лица стоит начинать с эндоскопического лифтинга лба и эндоскопического лифтинга средней зоны лица. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники Клазко Дмитрий Зимин.

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«Идти нужно от менее травматичного к более травматичному, поэтому я рекомендую начинать с эндоскопических методик, таких как эндоскопический лифтинг лба или эндоскопический лифтинг средней зоны лица. Эти техники не оставляют видимых следов вмешательства, позволяют быстро восстановиться и при этом дают выраженный эффект», — объяснил врач.

Зимин заявил, что грамотное поэтапное омоложение позволяет добиться устойчивого результата и избежать так называемого синдрома «оперированного лица».

«Важно не стремиться к радикальным переменам, а делать акцент на "фреш-эффекте" — легком, деликатном омоложении, не оставляющем следов вмешательства. Если человек пришел после процедуры, а окружающие сразу видят: была операция — это провал», — подчеркнул хирург.

Врач добавил, что любые вмешательства должны учитывать индивидуальные анатомические особенности пациента — только так можно добиться естественного результата и избежать видимых следов хирургического вмешательства.

«Даже банальную верхнюю блефаропластику нельзя делать по шаблону. У всех разная анатомия век и орбиты. Если действовать "как обычно", это будет видно сразу — и по швам, и по форме века. А это путь к неестественным результатам», — подытожил хирург.

До этого косметолог Георгий Кабулов объяснил, как сделать лифтинг тела без операций.