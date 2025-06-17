Пять трендовых свадебных причесок для невесты

Свадьба — это не только платье, макияж и цветы. Прическа — важнейшая часть образа, которая может сделать невесту королевой, а подружек — стильным обрамлением общего настроения. Что в моде этим летом? Прически, в которых чувственность сочетается с естественностью, а романтика — с легким винтажным налетом. Стилист по волосам Евгения Куклина дала советы, как укладывать волосы для торжества.

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Свободные локоны с эффектом невесомости

Мягкие волны, как будто созданные морским ветром, остаются в тренде уже несколько сезонов — и не зря. Такая укладка смотрится женственно, непринужденно и подходит почти к любому типу платья. Лучше всего она выглядит на волосах средней длины и длинных, особенно если украсить их жемчужными шпильками или свежими цветами. Совет стилиста: используйте легкий текстурирующий спрей вместо лака, чтобы волосы оставались подвижными.

Низкий пучок с эффектом небрежности

Французский шик — это про прическу, собранную будто «на скорую руку», но с точным знанием формы. Низкий пучок со слегка выбившимися прядями у лица делает образ утонченным и романтичным.

«Такая прическа отлично сочетается с открытой спиной платья или кружевным верхом. Украшения — миниатюрные заколки, тонкий ободок или нежная фата в стиле минимализм», — говорит эксперт.

Коса с акцентом

Коса больше не символ школьной сдержанности — сегодня она может быть шедевром свадебной укладки. Особенно популярна объемная боковая коса, украшенная живыми цветами или веточками с жемчугом. Она смотрится эффектно, держится долго и прекрасно подойдет для церемонии на открытом воздухе. Стилист рекомендует заплести косу на слегка волнистых волосах — так она будет выглядеть объемнее.

Гладкий хвост

Современная невеста все чаще выбирает элегантность в духе минимализма. Высокий или средний идеально зачесанный хвост — это тренд для уверенных и стильных. Он подчеркивает черты лица, открывает шею и идеально смотрится с серьгами-каплями. Используйте сыворотку для сияния и гель без склеивания — гладкость должна быть глянцевой, но живой.

Волосы, украшенные ободком или диадемой

Если хочется королевского эффекта без сложной укладки — сделайте ставку на аксессуар. Прямые или слегка подкрученные волосы можно дополнить винтажным ободком с кристаллами, тиарой или даже вуалью на гребне. Это эффектное решение как для невесты, так и для главной подружки. Стоит заранее примерить аксессуар с платьем и макияжем, чтобы убедиться, что все гармонично.