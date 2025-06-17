Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал лучший образ на холодное лето. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Лето выдалось такое, что трикотаж далеко убирать не приходится. И самым практичным вариантом являются, пожалуй, кардиганы. Кардиган можно носить как жакет, как второй слой, он легко снимается и не портит макияж и прическу. С чем носить? С коротким шортами, с пижамными штанами, с прямыми юбками, поверх белой футболки с джинсами и с шелковыми платьями и комбинациями», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».