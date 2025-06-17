Доктор предупредил о бьюти-процедуре, из-за которой можно ослепнуть

Американский врач-гастроэнтеролог Саураб Сетхи, прошедший обучение в Гарвардском университете, назвал приводящую к слепоте популярную бьюти-процедуру. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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«Наращенные ресницы становятся все более популярными, но клей для них часто содержит формальдегид, который может вызывать аллергические реакции, истончение и необратимую потерю натуральных ресниц», — заявил медик.

По его словам, применение клея в редких случаях может привести к потере зрения. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, специалист порекомендовал избегать наращивание ресниц или использовать средство без формальдегида в составе.

Ранее хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган предупредил об опасности расчесывания мокрых волос. Тогда эксперт отметил, что данная манипуляция может спровоцировать облысение.