Стилист дал советы по выбору выпускного платья

Стилист Светлана Степанцова рассказала, что цена выпускного наряда зависит от бренда, типа ткани, а также сложности кроя и отделки.

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Условный нижний ценовой порог для вечернего платья — 5 тыс. рублей, поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

«Ориентируйтесь на свой бюджет, но помните: инвестиция в качественное платье, которое идеально сидит по фигуре и подчёркивает вашу красоту, окупится восторженными взглядами и уверенностью в себе», — отметила Степанцова.

Чтобы сэкономить при покупке наряда, она рекомендовала не приобретать платье в бутике, где стоимость выше из-за аренды, а заказать онлайн, а также рассмотреть брендовые наряды из предыдущих коллекций, цена на которые ниже.

Ранее основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова рассказала, что цвет сливочного масла и другие пастельные оттенки превалируют в этом сезоне.