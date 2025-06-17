В Сети появился новый трендовый маникюр

Анималистические мотивы давно присутствуют в мире маникюра, но привычные рисунки вроде зебры или леопарда заметно поднадоели. В ответ на запрос на что-то свежее появился оленьий принт — нежный, слегка сказочный и в то же время универсальный. Его охотно интегрируют в разные стили: от лаконичного френча до насыщенного корейского дизайна с декоративными элементами и яркими акцентами.

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Олений узор, выполненный в теплых оттенках коричневого и карамели с белыми точками, органично вписывается в актуальную эстетику coquette и навевает ассоциации с детскими мультфильмами, при этом не теряя взрослой элегантности. Варианты исполнения варьируются от ручной росписи с использованием тонких кистей до готовых наклеек или работы с акварельными лаками у мастера.

Процедура может занять от 15 минут при использовании наклеек до часа при профессиональном подходе. Визуально принт добавляет образу мягкости и игривости, а в зависимости от декора и сочетания оттенков — может выглядеть как романтичное украшение или элемент эксцентричного стиля.

Тренд уже активно обсуждается в бьюти-среде. Автор материалов о звездах и моде Елизавета Егорова отметила изданию «Леди mail.ru», что «оленьи» ногти логично продолжают вектор на декоративность и индивидуальность, свойственный современному маникюру.

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