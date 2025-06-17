Как визуально увеличить губы без инъекций: видео
Хотите сделать губы более объемными, но не готовы к инъекциям? Эффект можно создать с помощью макияжа – главное, знать несколько приемов.
Вместо того чтобы обводить губы по их цветному контуру, ориентируйтесь на анатомический. Это белая, слегка выпуклая линия над естественным цветом губ – она подчеркивает форму и позволяет визуально увеличить объём без грубого эффекта.
В уголках губ растушуйте линию, чтобы избежать четких границ. Это добавит естественности. Затем нанесите немного масла или прозрачного блеска – влажное покрытие придает дополнительный объем и подчеркивает рельеф.
Как с помощью макияжа сделать натуральные пушистые брови
Такой способ подходит для повседневного макияжа и делает губы визуально пухлее, сохраняя при этом натуральный вид.
Подробнее о том, как повторить такой макияж губ, рассказала в своем видео блогер @julyabay.