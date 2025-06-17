Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон принял участие в новой откровенной фотосессии для люксового бренда Saint Laurent. Снимки публикует Daman.

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35-летняя знаменитость снялся топлес в рекламе осенней коллекции марки. Тейлор-Джонсон позировал в кожаных брюках и высоких сапогах на каблуке, стоя в мостике.

В сентябре 2024 года телезвезда также сфотографировался топлес с 57-летней женой, популярным режиссером Сэм Тейлор-Джонсон. На размещенном фото актер и его супруга позировали на берегу моря, обнимая друг друга. При этом мужчина предстал перед камерой в коротких шортах и с голым торсом, продемонстрировав кубики пресса на животе.