Пошаговые инструкции по окрашиванию волос дома

Как покрасить волосы дома? Пошаговые инструкции и советы по уходу
В последние годы в трендах остается окрашивание в натуральные тона. Процедура недешевая: например, в Москве салонное окрашивание обойдется минимум в 4 тысячи рублей. Хорошая новость заключается в том, что сделать это можно своими силами в домашних условиях. Однако изменение цвета волос в любом случае — это непростой процесс, требующий базовых знаний колористики и практических навыков. «Лента.ру» рассказывает, как покрасить волосы в домашних условиях, какую краску выбрать и что нужно, чтобы подготовиться к процедуре. А также делится советами по уходу за окрашенными локонами.
Подготовка к окрашиванию
Выберите тип краски
Существует пять основных типов продуктов, используемых для изменения цвета или тона волос. Они различаются по стойкости и принципу действия.
- Временные красители (тонировка) — идеальный вариант для экспериментов и кратковременных изменений. Они держатся на волосах от одной до двух недель и легко смываются.
- Полустойкие (полуперманентные) красители — обеспечивают временный цвет, который держится от двух до восьми недель. Не проникают глубоко в структуру волоса, а обволакивают его, постепенно смываясь.
- Стойкие (перманентные) краски — предлагают наиболее длительный и насыщенный цвет. Они эффективно закрашивают седину и обеспечивают равномерное окрашивание. Но учтите, что они содержат химические вещества — например, аммиак и перекись водорода, — которые могут повредить структуру волос и вызвать аллергические реакции.
- Осветляющие краски — содержат химические вещества, которые вступают в реакцию, поднимая чешуйки кутикулы волоса на поверхность. Это позволяет краске проникнуть внутрь и «высветлить» пигмент, отвечающий за цвет. В результате волосы становятся более светлыми. Диапазон осветления зависит от выбранной техники окрашивания и варьируется от 3 до 9 тонов.
- Обесцвечивающие красители для волос — блондирующие порошки и пудры эффективно осветляют волосы, удаляя натуральный пигмент (меланин). Продукты для обесцвечивания состоят из красителя и оксиданта (также известен как окислитель или оксигент). Незаменимы для тех, кто хочет выйти из темного в блонд.
Определитесь с тоном и оттенком краски
После того как тип средства для окрашивания волос выбран, нужно правильно подобрать саму краску. Обязательно надо учитывать свой нынешний оттенок волос при выборе тона, в который хотите покраситься. Иначе результат может отличаться от желаемого. Например, выйти из черного в пепельный блонд за одну процедуру вряд ли получится — особенно, если хочется сохранить качество волос.
Как выбрать подходящий к тону кожи оттенок волос?
Ключевую роль в том, какие оттенки волос вам подойдут, играет тон кожи, считают опрошенные «Лентой.ру» эксперты. Тон кожи определяется по цвету вен на запястье: синие вены указывают на холодный тон, зеленые — на теплый. Если видите и те, и другие, у вас нейтральный тон кожи. Считается, что:
- к холодному тону кожи подходят карамельный, медовый и пепельный блонд, чистые оттенки красного и разные оттенки темно-коричневого;
- к теплым тонам кожи подходят золотистые, медные и красно-коричневые оттенки;
- с нейтральным тоном кожи сочетается большинство оттенков, но стоит учитывать цвет глаз. Например, к карим глазам подойдут более теплые, а к голубым — более холодные.
Опрошенные «Лентой.ру» эксперты рекомендуют при покупке краски обращать внимание на картинки с возможными результатами, а также на номера оттенков и глубины цвета. Именно они дают точную информацию о продукте.
Номер оттенка обычно выглядит как X.X или X/X.
- первая цифра (до точки/дроби) — глубина тона (от черного до очень светлого);
- вторая цифра — направление цвета (оттенок).
Если в номере красителя после разделительного знака следуют две или три цифры, то первая из них обозначает доминирующий оттенок, а вторая и третья — дополнительные. Порядковый номер оттенка определяет его количество.
Как определить оттенок по цифрам на упаковке
Первая цифра (глубина тона):
- 1 — иссиня-черный
- 2 — натуральный черный / очень темно-коричневый (не всегда встречается)
- 3 — темно-коричневый
- 4 — коричневый
- 5 — светло-коричневый
- 6 — темно-русый
- 7 — русый
- 8 — светло-русый
- 9 — блонд
- 10 — очень светлый блонд
- 11/12 — экстрасветлые/осветляющие продукты
Вторая цифра (оттенок):
- 1 — пепельный (синий)
- 2 — зеленый
- 3 — золотистый (желтый)
- 4 — медный (оранжевый)
- 5 — красный
- 6 — фиолетовый
- 7 — коричневый
- 8 — жемчужный (синий + фиолетовый)
- 0 — натуральный (нейтральный)
Третья цифра (нюанс):
Повторяет значения второй цифры. Обычно она составляет 50 процентов от основного оттенка.
Важно: названия тонов и оттенков могут отличаться в палитрах разных производителей краски.
Например, оттенок 8.34:
- 8 — светло-русый;
- 3 — золотистый тон;
- 4 — медный нюанс.
Получается светло-русый золотисто-медный. Обычно выглядит как теплый, сияющий русый с золотыми и медными переливами.
Проведите тест на аллергию
Перед окрашиванием нужно сделать тест на чувствительность к компонентам краски. Этим нельзя пренебрегать ни в салоне, ни при покраске волос дома, так как последствия бывают не из приятных: покраснения кожи, зуд, жжение, тошнота и даже отек Квинке.
Как проверить краску для волос на аллергию:
- Нанесите небольшое количество краски на чистую и сухую кожу локтя или за ухом.
- Подождите 20-30 минут, затем смойте теплой водой.
- Подождите 40 минут (лучше сутки) и проверьте кожу.
Если раздражения нет, то красить волосы можно. В том случае, если появилась сыпь, покраснение или зуд, краску использовать нельзя.
Важно: даже если тест прошел хорошо, аллергия все равно может возникнуть позже. Поэтому если вы знаете, что склонны к аллергиям, проконсультируйтесь с врачом.
Что нужно для окрашивания дома
- Краска.
- Кисти для окрашивания.
- Емкость для замешивания краски — подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая миска. Использовать металлическую посуду нельзя.
- Расческа для волос с редкими зубьями.
- Несколько заколок, зажимов или крабиков для фиксирования прядей.
- Полотенце (которое не жалко испачкать), чтобы накинуть на плечи во время процедуры.
- Одноразовая шапочка для душа.
- Одноразовые перчатки из латекса.
В магазина и на маркетплейсах можно купить готовые наборы с инструментами для окрашивания волос.
Как покрасить волосы дома в цвет, близкий к натуральному
К такому окрашиванию прибегают тогда, когда требуется изменить лишь направление цвета (оттенок). Это самый простой для выполнения способ самостоятельного окрашивания, результат которого разочаровывает редко.
Стойкими или полустойкими красками
- Шаг 1. Смешайте краску с оксидантом (проявителем) по инструкции.
- Шаг 2. Нанесите краску на всю длину волос от корней до кончиков.
- Шаг 3. Подождите время, указанное в инструкции.
- Шаг 4. Тщательно смойте краску водой, без шампуня.
Если волосы уже окрашены, рекомендуется наносить краску сначала на отросшие корни, а через 5 минут распределить по всей длине.
Красителями прямого действия
Эти краски чаще всего безаммиачные, но при этом придают довольно стойкий цвет волосам. Их не нужно смешивать с оксидантами, что значительно упрощает процесс.
- Шаг 1. Вымойте волосы только шампунем, без бальзама.
- Шаг 2. Высушите волосы полотенцем, без фена.
- Шаг 3. Нанесите краску от корней до кончиков волос, или как указано в инструкции.
- Шаг 4. Подождите 15-30 минут.
- Шаг 5. Смойте краску прохладной водой, без шампуня и бальзама.
- Шаг 6. Высушите волосы и сделайте укладку.
Временными красителями
Еще один способ придать своему цвету новый оттенок — затонировать волосы оттеночным бальзамом или тоником. В отличие от краски, они чаще всего не содержат агрессивных компонентов. Это значит, что волосы не травмируются, но и цвет быстро смывается.
- Шаг 1. Вымойте голову шампунем.
- Шаг 2. Накиньте полотенце на плечи.
- Шаг 3. Нанесите бальзам на всю длину волос или отдельные пряди.
- Шаг 4. Подождите 5-30 минут. Чем дольше, тем ярче будет цвет.
- Шаг 5. Смойте бальзам, пока вода не станет чистой, и вымойте волосы.
От чего зависит результат окрашивания волос
Результат окрашивания, по словам опрошенных «Лентой.ру» экспертов, зависит от многих факторов:
- состояния и структуры волос, их «биографии»;
- техники окрашивания;
- правильного выбора оттенка краски;
- качества и количества используемых красителей и оксидов;
- времени выдержки краски на волосах;
- соблюдения инструкций производителя;
- предварительного ухода и подготовки волос к окрашиванию;
- наличия седины;
- освещения при оценке результата.
Как покрасить волосы дома в темные цвета
Чтобы сделать цвет волос темнее, проводится процедура затемнения. В отличие от осветления, она меньше повреждает волосы. Для этого способа окрашивания подойдут полустойкие или стойкие краски.
- Шаг 1. Нанесите вазелин по линии роста волос, на лоб и мочки ушей, чтобы краска не испачкала кожу.
- Шаг 2. Смешайте краску для волос, следуя инструкции на упаковке.
- Шаг 3. Нанесите краску кисточкой, затем вотрите ее пальцами в перчатках, равномерно распределяя по волосам от корней до кончиков. Для тщательного прокрашивания можно разделить пряди заколками.
- Шаг 4. Дайте краске впитаться, следуя инструкциям на упаковке. Чтобы не испачкаться, закрепите волосы заколками или соберите в пучок.
- Шаг 5. Смойте краску прохладной водой, массируя волосы, пока вода не станет полностью прозрачной. Затем нанесите кондиционер.
Как покрасить волосы дома в светлые цвета
Покраситься в светлые тона можно несколькими способами. Техника выбирается в зависимости от исходного цвета волос.
- Шатенкам и брюнеткам, чтобы стать блондинкой за один раз, придется сильно обесцветить волосы, а потом их тонировать. Это может повредить структуру и качество волос. Более щадящий вариант — осветлять волосы постепенно, каждый раз на три-четыре тона.
- Русые волосы можно осветлить сразу на три тона. Перед осветлением внимательно изучите таблицу цветов на упаковке краски.
- Седые волосы плохо поддаются окрашиванию, поэтому для них следует использовать специализированные краски.
- Окрашенные волосы можно красить так же, как и неокрашенные, но результат, скорее всего, будет не таким светлым, как указано на упаковке.
Если хотите осветлить волосы на один-четыре тона, используйте осветляющую краску. Процесс окрашивания такой же, как и обычной стойкой краской.
Как обесцветить волосы в домашних условиях
Для обесцвечивания волос порошком (пудрой) понадобится:
- Порошок для обесцвечивания — один-два пакетика (по 30 граммов) на короткие волосы, три-четыре пакетика — на средние волосы и до восьми пакетиков — на длинные волосы.
- Оксидант — выбирайте оксид трехпроцентный или шестипроцентный для мягкого осветления, девятипроцентный — для сильного. 12-процентный оксид используйте с осторожностью (держать не более 10 минут).
Обычно смесь делают в пропорции одна часть пудры на две части оксиданта. Например, 30 граммов пудры и 60 граммов оксиданта. Иногда специалисты замешивают один к одному.
- Шаг 1. Наденьте перчатки и накидку, чтобы не испачкаться.
- Шаг 2. В неметаллической миске смешайте до однородной массы пудру и оксидант.
- Шаг 3. Разделите волосы на четыре части. Начинайте наносить краску с затылка, от корней. В последнюю очередь красьте локоны на лобной части и висках.
- Шаг 4. Через 8-10 минут расчешите волосы, чтобы равномерно распределить смесь по всей длине.
- Шаг 5. Держите смесь на волосах 30-50 минут — в зависимости от желаемого результата и типа волос. Важно следить за процессом обесцвечивания.
- Шаг 6. Тщательно смойте смесь теплой водой, затем вымойте голову шампунем и нанесите восстанавливающую маску.
После обесцвечивания волосы нужно затонировать или покрасить краской в желаемый цвет.
Как подкрасить корни в домашних условиях
Корни нужно окрашивать по мере отрастания, то есть каждые четыре-восемь недель. Чтобы цвет отросших волос не отличался от оттенка основной длины, выбирайте краску, которую вы использовали ранее при окрашивании или ту, которая точно соответствует цвету окрашенных волос.
- Шаг 1. Наденьте перчатки и разведите краску по инструкции.
- Шаг 2. Разделите волосы на зоны (лоб, виски, макушка, затылок) и заколите каждую часть.
- Шаг 3. Поочередно распускайте зоны и прокрашивайте корни, слегка заходя на ранее окрашенные волосы.
- Шаг 4. Засеките время, как указано в инструкции.
- Шаг 5. Смойте краску с головы, а затем промойте волосы шампунем и высушите.
Как часто можно красить волосы
Вещества для окрашивания неизбежно вмешиваются в архитектуру волоса: аммиак или его аналоги приподнимают кутикулу, перекись разрушает натуральный меланин, а новые красители фиксируются в кортексе, среднем и самом объемном слое волоса. В результате естественный липидный «цемент» частично вымывается, стержень становится более пористым и уязвимым к ультрафиолету, горячему воздуху и жесткой воде, рассказал «Ленте.ру» парикмахер-стилист, основатель салона красоты «Даниэль Тильмен Студио» Даниэль Тильмен.
По его мнению, для щадящего окрашивания волос нужно соблюдать следующий интервал между процедурами:
- Тип окрашивания — стойкая перманентная краска. Минимальный безопасный интервал — 6-8 недель.
- Тип окрашивания — полуперманент (toner, gloss). Минимальный безопасный интервал — 4 недели.
- Тип окрашивания — блондирование (осветление порошком). Минимальный безопасный интервал — 8-10 недель.
- Тип окрашивания — оттеночные маски/шампуни. Минимальный безопасный интервал — 1 раз в 7-10 дней.
«Если нужно подкрашивать только корни, работайте кистью локально — это уменьшит суммарное воздействие аммиака на длину», — Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист.
Как ухаживать за волосами после окрашивания
Без правильного домашнего ухода даже самое дорогое салонное окрашивание тускнеет за считаные недели, а волосы теряют эластичность. Цель грамотного ухода — сохранить яркость пигмента, восстановить липид‑протеиновый баланс и минимизировать раздражение кожи головы, считает Даниэль Тильмен. Он перечислил базовые правила ухода за окрашенными волоса:
- используйте шампунь с нейтральным pH (pH ≈ 4,5). Он «закрывает» кутикулу волос и не дает краске быстро смыться;
- используйте несмываемый спрей или термозащиту от солнца;
- по возможности мойте голову только мягкой водой. Жесткая вода «вымывает» краску;
- не мойте голову горячей водой (свыше 38 °C) — она открывает кутикулу волос, из-за чего цвет быстрее тускнеет.