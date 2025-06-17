Как покрасить волосы дома? Пошаговые инструкции и советы по уходу

Lenta.ru

В последние годы в трендах остается окрашивание в натуральные тона. Процедура недешевая: например, в Москве салонное окрашивание обойдется минимум в 4 тысячи рублей. Хорошая новость заключается в том, что сделать это можно своими силами в домашних условиях. Однако изменение цвета волос в любом случае — это непростой процесс, требующий базовых знаний колористики и практических навыков. «Лента.ру» рассказывает, как покрасить волосы в домашних условиях, какую краску выбрать и что нужно, чтобы подготовиться к процедуре. А также делится советами по уходу за окрашенными локонами.

Пошаговые инструкции по окрашиванию волос дома
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Подготовка к окрашиванию

Выберите тип краски

Существует пять основных типов продуктов, используемых для изменения цвета или тона волос. Они различаются по стойкости и принципу действия.

  • Временные красители (тонировка) — идеальный вариант для экспериментов и кратковременных изменений. Они держатся на волосах от одной до двух недель и легко смываются.
  • Полустойкие (полуперманентные) красителиобеспечивают временный цвет, который держится от двух до восьми недель. Не проникают глубоко в структуру волоса, а обволакивают его, постепенно смываясь.
  • Стойкие (перманентные) краски — предлагают наиболее длительный и насыщенный цвет. Они эффективно закрашивают седину и обеспечивают равномерное окрашивание. Но учтите, что они содержат химические вещества — например, аммиак и перекись водорода, — которые могут повредить структуру волос и вызвать аллергические реакции.
  • Осветляющие краски — содержат химические вещества, которые вступают в реакцию, поднимая чешуйки кутикулы волоса на поверхность. Это позволяет краске проникнуть внутрь и «высветлить» пигмент, отвечающий за цвет. В результате волосы становятся более светлыми. Диапазон осветления зависит от выбранной техники окрашивания и варьируется от 3 до 9 тонов.
  • Обесцвечивающие красители для волос — блондирующие порошки и пудры эффективно осветляют волосы, удаляя натуральный пигмент (меланин). Продукты для обесцвечивания состоят из красителя и оксиданта (также известен как окислитель или оксигент). Незаменимы для тех, кто хочет выйти из темного в блонд.

Определитесь с тоном и оттенком краски

После того как тип средства для окрашивания волос выбран, нужно правильно подобрать саму краску. Обязательно надо учитывать свой нынешний оттенок волос при выборе тона, в который хотите покраситься. Иначе результат может отличаться от желаемого. Например, выйти из черного в пепельный блонд за одну процедуру вряд ли получится — особенно, если хочется сохранить качество волос.

Как выбрать подходящий к тону кожи оттенок волос?

Ключевую роль в том, какие оттенки волос вам подойдут, играет тон кожи, считают опрошенные «Лентой.ру» эксперты. Тон кожи определяется по цвету вен на запястье: синие вены указывают на холодный тон, зеленые — на теплый. Если видите и те, и другие, у вас нейтральный тон кожи. Считается, что:

  • к холодному тону кожи подходят карамельный, медовый и пепельный блонд, чистые оттенки красного и разные оттенки темно-коричневого;
  • к теплым тонам кожи подходят золотистые, медные и красно-коричневые оттенки;
  • с нейтральным тоном кожи сочетается большинство оттенков, но стоит учитывать цвет глаз. Например, к карим глазам подойдут более теплые, а к голубым — более холодные.

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты рекомендуют при покупке краски обращать внимание на картинки с возможными результатами, а также на номера оттенков и глубины цвета. Именно они дают точную информацию о продукте.

Номер оттенка обычно выглядит как X.X или X/X.

  • первая цифра (до точки/дроби) — глубина тона (от черного до очень светлого);
  • вторая цифра — направление цвета (оттенок).

Если в номере красителя после разделительного знака следуют две или три цифры, то первая из них обозначает доминирующий оттенок, а вторая и третья — дополнительные. Порядковый номер оттенка определяет его количество.

Как определить оттенок по цифрам на упаковке

Первая цифра (глубина тона):

  • 1 — иссиня-черный
  • 2 — натуральный черный / очень темно-коричневый (не всегда встречается)
  • 3 — темно-коричневый
  • 4 — коричневый
  • 5 — светло-коричневый
  • 6 — темно-русый
  • 7 — русый
  • 8 — светло-русый
  • 9 — блонд
  • 10 — очень светлый блонд
  • 11/12 — экстрасветлые/осветляющие продукты

Вторая цифра (оттенок):

  • 1 — пепельный (синий)
  • 2 — зеленый
  • 3 — золотистый (желтый)
  • 4 — медный (оранжевый)
  • 5 — красный
  • 6 — фиолетовый
  • 7 — коричневый
  • 8 — жемчужный (синий + фиолетовый)
  • 0 — натуральный (нейтральный)

Третья цифра (нюанс):

Повторяет значения второй цифры. Обычно она составляет 50 процентов от основного оттенка.

Важно: названия тонов и оттенков могут отличаться в палитрах разных производителей краски.

Например, оттенок 8.34:

  • 8 — светло-русый;
  • 3 — золотистый тон;
  • 4 — медный нюанс.

Получается светло-русый золотисто-медный. Обычно выглядит как теплый, сияющий русый с золотыми и медными переливами.

Проведите тест на аллергию

Перед окрашиванием нужно сделать тест на чувствительность к компонентам краски. Этим нельзя пренебрегать ни в салоне, ни при покраске волос дома, так как последствия бывают не из приятных: покраснения кожи, зуд, жжение, тошнота и даже отек Квинке.

Как проверить краску для волос на аллергию:

  • Нанесите небольшое количество краски на чистую и сухую кожу локтя или за ухом.
  • Подождите 20-30 минут, затем смойте теплой водой.
  • Подождите 40 минут (лучше сутки) и проверьте кожу.

Если раздражения нет, то красить волосы можно. В том случае, если появилась сыпь, покраснение или зуд, краску использовать нельзя.

Важно: даже если тест прошел хорошо, аллергия все равно может возникнуть позже. Поэтому если вы знаете, что склонны к аллергиям, проконсультируйтесь с врачом.

Что нужно для окрашивания дома

  • Краска.
  • Кисти для окрашивания.
  • Емкость для замешивания краски — подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая миска. Использовать металлическую посуду нельзя.
  • Расческа для волос с редкими зубьями.
  • Несколько заколок, зажимов или крабиков для фиксирования прядей.
  • Полотенце (которое не жалко испачкать), чтобы накинуть на плечи во время процедуры.
  • Одноразовая шапочка для душа.
  • Одноразовые перчатки из латекса.

В магазина и на маркетплейсах можно купить готовые наборы с инструментами для окрашивания волос.

Как покрасить волосы дома в цвет, близкий к натуральному

К такому окрашиванию прибегают тогда, когда требуется изменить лишь направление цвета (оттенок). Это самый простой для выполнения способ самостоятельного окрашивания, результат которого разочаровывает редко.

Стойкими или полустойкими красками

  • Шаг 1. Смешайте краску с оксидантом (проявителем) по инструкции.
  • Шаг 2. Нанесите краску на всю длину волос от корней до кончиков.
  • Шаг 3. Подождите время, указанное в инструкции.
  • Шаг 4. Тщательно смойте краску водой, без шампуня.

Если волосы уже окрашены, рекомендуется наносить краску сначала на отросшие корни, а через 5 минут распределить по всей длине.

Красителями прямого действия

Эти краски чаще всего безаммиачные, но при этом придают довольно стойкий цвет волосам. Их не нужно смешивать с оксидантами, что значительно упрощает процесс.

  • Шаг 1. Вымойте волосы только шампунем, без бальзама.
  • Шаг 2. Высушите волосы полотенцем, без фена.
  • Шаг 3. Нанесите краску от корней до кончиков волос, или как указано в инструкции.
  • Шаг 4. Подождите 15-30 минут.
  • Шаг 5. Смойте краску прохладной водой, без шампуня и бальзама.
  • Шаг 6. Высушите волосы и сделайте укладку.

Временными красителями

Еще один способ придать своему цвету новый оттенок — затонировать волосы оттеночным бальзамом или тоником. В отличие от краски, они чаще всего не содержат агрессивных компонентов. Это значит, что волосы не травмируются, но и цвет быстро смывается.

  • Шаг 1. Вымойте голову шампунем.
  • Шаг 2. Накиньте полотенце на плечи.
  • Шаг 3. Нанесите бальзам на всю длину волос или отдельные пряди.
  • Шаг 4. Подождите 5-30 минут. Чем дольше, тем ярче будет цвет.
  • Шаг 5. Смойте бальзам, пока вода не станет чистой, и вымойте волосы.

От чего зависит результат окрашивания волос

Результат окрашивания, по словам опрошенных «Лентой.ру» экспертов, зависит от многих факторов:

  • состояния и структуры волос, их «биографии»;
  • техники окрашивания;
  • правильного выбора оттенка краски;
  • качества и количества используемых красителей и оксидов;
  • времени выдержки краски на волосах;
  • соблюдения инструкций производителя;
  • предварительного ухода и подготовки волос к окрашиванию;
  • наличия седины;
  • освещения при оценке результата.

Как покрасить волосы дома в темные цвета

Чтобы сделать цвет волос темнее, проводится процедура затемнения. В отличие от осветления, она меньше повреждает волосы. Для этого способа окрашивания подойдут полустойкие или стойкие краски.

  • Шаг 1. Нанесите вазелин по линии роста волос, на лоб и мочки ушей, чтобы краска не испачкала кожу.
  • Шаг 2. Смешайте краску для волос, следуя инструкции на упаковке.
  • Шаг 3. Нанесите краску кисточкой, затем вотрите ее пальцами в перчатках, равномерно распределяя по волосам от корней до кончиков. Для тщательного прокрашивания можно разделить пряди заколками.
  • Шаг 4. Дайте краске впитаться, следуя инструкциям на упаковке. Чтобы не испачкаться, закрепите волосы заколками или соберите в пучок.
  • Шаг 5. Смойте краску прохладной водой, массируя волосы, пока вода не станет полностью прозрачной. Затем нанесите кондиционер.

Как покрасить волосы дома в светлые цвета

Покраситься в светлые тона можно несколькими способами. Техника выбирается в зависимости от исходного цвета волос.

  • Шатенкам и брюнеткам, чтобы стать блондинкой за один раз, придется сильно обесцветить волосы, а потом их тонировать. Это может повредить структуру и качество волос. Более щадящий вариант — осветлять волосы постепенно, каждый раз на три-четыре тона.
  • Русые волосы можно осветлить сразу на три тона. Перед осветлением внимательно изучите таблицу цветов на упаковке краски.
  • Седые волосы плохо поддаются окрашиванию, поэтому для них следует использовать специализированные краски.
  • Окрашенные волосы можно красить так же, как и неокрашенные, но результат, скорее всего, будет не таким светлым, как указано на упаковке.

Если хотите осветлить волосы на один-четыре тона, используйте осветляющую краску. Процесс окрашивания такой же, как и обычной стойкой краской.

Как обесцветить волосы в домашних условиях

Для обесцвечивания волос порошком (пудрой) понадобится:

  • Порошок для обесцвечивания — один-два пакетика (по 30 граммов) на короткие волосы, три-четыре пакетика — на средние волосы и до восьми пакетиков — на длинные волосы.
  • Оксидант — выбирайте оксид трехпроцентный или шестипроцентный для мягкого осветления, девятипроцентный — для сильного. 12-процентный оксид используйте с осторожностью (держать не более 10 минут).

Обычно смесь делают в пропорции одна часть пудры на две части оксиданта. Например, 30 граммов пудры и 60 граммов оксиданта. Иногда специалисты замешивают один к одному.

  • Шаг 1. Наденьте перчатки и накидку, чтобы не испачкаться.
  • Шаг 2. В неметаллической миске смешайте до однородной массы пудру и оксидант.
  • Шаг 3. Разделите волосы на четыре части. Начинайте наносить краску с затылка, от корней. В последнюю очередь красьте локоны на лобной части и висках.
  • Шаг 4. Через 8-10 минут расчешите волосы, чтобы равномерно распределить смесь по всей длине.
  • Шаг 5. Держите смесь на волосах 30-50 минут — в зависимости от желаемого результата и типа волос. Важно следить за процессом обесцвечивания.
  • Шаг 6. Тщательно смойте смесь теплой водой, затем вымойте голову шампунем и нанесите восстанавливающую маску.

После обесцвечивания волосы нужно затонировать или покрасить краской в желаемый цвет.

Как подкрасить корни в домашних условиях

Корни нужно окрашивать по мере отрастания, то есть каждые четыре-восемь недель. Чтобы цвет отросших волос не отличался от оттенка основной длины, выбирайте краску, которую вы использовали ранее при окрашивании или ту, которая точно соответствует цвету окрашенных волос.

  • Шаг 1. Наденьте перчатки и разведите краску по инструкции.
  • Шаг 2. Разделите волосы на зоны (лоб, виски, макушка, затылок) и заколите каждую часть.
  • Шаг 3. Поочередно распускайте зоны и прокрашивайте корни, слегка заходя на ранее окрашенные волосы.
  • Шаг 4. Засеките время, как указано в инструкции.
  • Шаг 5. Смойте краску с головы, а затем промойте волосы шампунем и высушите.

Как часто можно красить волосы

Вещества для окрашивания неизбежно вмешиваются в архитектуру волоса: аммиак или его аналоги приподнимают кутикулу, перекись разрушает натуральный меланин, а новые красители фиксируются в кортексе, среднем и самом объемном слое волоса. В результате естественный липидный «цемент» частично вымывается, стержень становится более пористым и уязвимым к ультрафиолету, горячему воздуху и жесткой воде, рассказал «Ленте.ру» парикмахер-стилист, основатель салона красоты «Даниэль Тильмен Студио» Даниэль Тильмен.

По его мнению, для щадящего окрашивания волос нужно соблюдать следующий интервал между процедурами:

  • Тип окрашивания — стойкая перманентная краска. Минимальный безопасный интервал — 6-8 недель.
  • Тип окрашивания — полуперманент (toner, gloss). Минимальный безопасный интервал — 4 недели.
  • Тип окрашивания — блондирование (осветление порошком). Минимальный безопасный интервал — 8-10 недель.
  • Тип окрашивания — оттеночные маски/шампуни. Минимальный безопасный интервал — 1 раз в 7-10 дней.
«Если нужно подкрашивать только корни, работайте кистью локально — это уменьшит суммарное воздействие аммиака на длину», — Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Без правильного домашнего ухода даже самое дорогое салонное окрашивание тускнеет за считаные недели, а волосы теряют эластичность. Цель грамотного ухода — сохранить яркость пигмента, восстановить липид‑протеиновый баланс и минимизировать раздражение кожи головы, считает Даниэль Тильмен. Он перечислил базовые правила ухода за окрашенными волоса:

  • используйте шампунь с нейтральным pH (pH ≈ 4,5). Он «закрывает» кутикулу волос и не дает краске быстро смыться;
  • используйте несмываемый спрей или термозащиту от солнца;
  • по возможности мойте голову только мягкой водой. Жесткая вода «вымывает» краску;
  • не мойте голову горячей водой (свыше 38 °C) — она открывает кутикулу волос, из-за чего цвет быстрее тускнеет.