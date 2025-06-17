Пошаговые инструкции по окрашиванию волос дома

В последние годы в трендах остается окрашивание в натуральные тона. Процедура недешевая: например, в Москве салонное окрашивание обойдется минимум в 4 тысячи рублей. Хорошая новость заключается в том, что сделать это можно своими силами в домашних условиях. Однако изменение цвета волос в любом случае — это непростой процесс, требующий базовых знаний колористики и практических навыков. «Лента.ру» рассказывает, как покрасить волосы в домашних условиях, какую краску выбрать и что нужно, чтобы подготовиться к процедуре. А также делится советами по уходу за окрашенными локонами.

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Подготовка к окрашиванию

Выберите тип краски

Существует пять основных типов продуктов, используемых для изменения цвета или тона волос. Они различаются по стойкости и принципу действия.

Временные красители (тонировка) — идеальный вариант для экспериментов и кратковременных изменений. Они держатся на волосах от одной до двух недель и легко смываются.

— идеальный вариант для экспериментов и кратковременных изменений. Они держатся на волосах от одной до двух недель и легко смываются. Полустойкие (полуперманентные) красители — обеспечивают временный цвет, который держится от двух до восьми недель. Не проникают глубоко в структуру волоса, а обволакивают его, постепенно смываясь.

— обеспечивают временный цвет, который держится от двух до восьми недель. Не проникают глубоко в структуру волоса, а обволакивают его, постепенно смываясь. Стойкие (перманентные) краски — предлагают наиболее длительный и насыщенный цвет. Они эффективно закрашивают седину и обеспечивают равномерное окрашивание. Но учтите, что они содержат химические вещества — например, аммиак и перекись водорода, — которые могут повредить структуру волос и вызвать аллергические реакции.

— предлагают наиболее длительный и насыщенный цвет. Они эффективно закрашивают седину и обеспечивают равномерное окрашивание. Но учтите, что они содержат химические вещества — например, аммиак и перекись водорода, — которые могут повредить структуру волос и вызвать аллергические реакции. Осветляющие краски — содержат химические вещества, которые вступают в реакцию, поднимая чешуйки кутикулы волоса на поверхность. Это позволяет краске проникнуть внутрь и «высветлить» пигмент, отвечающий за цвет. В результате волосы становятся более светлыми. Диапазон осветления зависит от выбранной техники окрашивания и варьируется от 3 до 9 тонов.

— содержат химические вещества, которые вступают в реакцию, поднимая чешуйки кутикулы волоса на поверхность. Это позволяет краске проникнуть внутрь и «высветлить» пигмент, отвечающий за цвет. В результате волосы становятся более светлыми. Диапазон осветления зависит от выбранной техники окрашивания и варьируется от 3 до 9 тонов. Обесцвечивающие красители для волос — блондирующие порошки и пудры эффективно осветляют волосы, удаляя натуральный пигмент (меланин). Продукты для обесцвечивания состоят из красителя и оксиданта (также известен как окислитель или оксигент). Незаменимы для тех, кто хочет выйти из темного в блонд.

Определитесь с тоном и оттенком краски

После того как тип средства для окрашивания волос выбран, нужно правильно подобрать саму краску. Обязательно надо учитывать свой нынешний оттенок волос при выборе тона, в который хотите покраситься. Иначе результат может отличаться от желаемого. Например, выйти из черного в пепельный блонд за одну процедуру вряд ли получится — особенно, если хочется сохранить качество волос.

Как выбрать подходящий к тону кожи оттенок волос?

Ключевую роль в том, какие оттенки волос вам подойдут, играет тон кожи, считают опрошенные «Лентой.ру» эксперты. Тон кожи определяется по цвету вен на запястье: синие вены указывают на холодный тон, зеленые — на теплый. Если видите и те, и другие, у вас нейтральный тон кожи. Считается, что:

к холодному тону кожи подходят карамельный, медовый и пепельный блонд, чистые оттенки красного и разные оттенки темно-коричневого;

к теплым тонам кожи подходят золотистые, медные и красно-коричневые оттенки;

с нейтральным тоном кожи сочетается большинство оттенков, но стоит учитывать цвет глаз. Например, к карим глазам подойдут более теплые, а к голубым — более холодные.

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты рекомендуют при покупке краски обращать внимание на картинки с возможными результатами, а также на номера оттенков и глубины цвета. Именно они дают точную информацию о продукте.

Номер оттенка обычно выглядит как X.X или X/X.

первая цифра (до точки/дроби) — глубина тона (от черного до очень светлого);

вторая цифра — направление цвета (оттенок).

Если в номере красителя после разделительного знака следуют две или три цифры, то первая из них обозначает доминирующий оттенок, а вторая и третья — дополнительные. Порядковый номер оттенка определяет его количество.

Как определить оттенок по цифрам на упаковке

Первая цифра (глубина тона):

1 — иссиня-черный

2 — натуральный черный / очень темно-коричневый (не всегда встречается)

3 — темно-коричневый

4 — коричневый

5 — светло-коричневый

6 — темно-русый

7 — русый

8 — светло-русый

9 — блонд

10 — очень светлый блонд

11/12 — экстрасветлые/осветляющие продукты

Вторая цифра (оттенок):

1 — пепельный (синий)

2 — зеленый

3 — золотистый (желтый)

4 — медный (оранжевый)

5 — красный

6 — фиолетовый

7 — коричневый

8 — жемчужный (синий + фиолетовый)

0 — натуральный (нейтральный)

Третья цифра (нюанс):

Повторяет значения второй цифры. Обычно она составляет 50 процентов от основного оттенка.

Важно: названия тонов и оттенков могут отличаться в палитрах разных производителей краски.

Например, оттенок 8.34:

8 — светло-русый;

3 — золотистый тон;

4 — медный нюанс.

Получается светло-русый золотисто-медный. Обычно выглядит как теплый, сияющий русый с золотыми и медными переливами.

Проведите тест на аллергию

Перед окрашиванием нужно сделать тест на чувствительность к компонентам краски. Этим нельзя пренебрегать ни в салоне, ни при покраске волос дома, так как последствия бывают не из приятных: покраснения кожи, зуд, жжение, тошнота и даже отек Квинке.

Как проверить краску для волос на аллергию:

Нанесите небольшое количество краски на чистую и сухую кожу локтя или за ухом.

Подождите 20-30 минут, затем смойте теплой водой.

Подождите 40 минут (лучше сутки) и проверьте кожу.

Если раздражения нет, то красить волосы можно. В том случае, если появилась сыпь, покраснение или зуд, краску использовать нельзя.

Важно: даже если тест прошел хорошо, аллергия все равно может возникнуть позже. Поэтому если вы знаете, что склонны к аллергиям, проконсультируйтесь с врачом.

Что нужно для окрашивания дома

Краска.

Кисти для окрашивания.

Емкость для замешивания краски — подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая миска. Использовать металлическую посуду нельзя.

Расческа для волос с редкими зубьями.

Несколько заколок, зажимов или крабиков для фиксирования прядей.

Полотенце (которое не жалко испачкать), чтобы накинуть на плечи во время процедуры.

Одноразовая шапочка для душа.

Одноразовые перчатки из латекса.

В магазина и на маркетплейсах можно купить готовые наборы с инструментами для окрашивания волос.

Как покрасить волосы дома в цвет, близкий к натуральному

К такому окрашиванию прибегают тогда, когда требуется изменить лишь направление цвета (оттенок). Это самый простой для выполнения способ самостоятельного окрашивания, результат которого разочаровывает редко.

Стойкими или полустойкими красками

Шаг 1. Смешайте краску с оксидантом (проявителем) по инструкции.

Смешайте краску с оксидантом (проявителем) по инструкции. Шаг 2. Нанесите краску на всю длину волос от корней до кончиков.

Нанесите краску на всю длину волос от корней до кончиков. Шаг 3. Подождите время, указанное в инструкции.

Подождите время, указанное в инструкции. Шаг 4. Тщательно смойте краску водой, без шампуня.

Если волосы уже окрашены, рекомендуется наносить краску сначала на отросшие корни, а через 5 минут распределить по всей длине.

Красителями прямого действия

Эти краски чаще всего безаммиачные, но при этом придают довольно стойкий цвет волосам. Их не нужно смешивать с оксидантами, что значительно упрощает процесс.

Шаг 1. Вымойте волосы только шампунем, без бальзама.

Вымойте волосы только шампунем, без бальзама. Шаг 2. Высушите волосы полотенцем, без фена.

Высушите волосы полотенцем, без фена. Шаг 3. Нанесите краску от корней до кончиков волос, или как указано в инструкции.

Нанесите краску от корней до кончиков волос, или как указано в инструкции. Шаг 4. Подождите 15-30 минут.

Подождите 15-30 минут. Шаг 5. Смойте краску прохладной водой, без шампуня и бальзама.

Смойте краску прохладной водой, без шампуня и бальзама. Шаг 6. Высушите волосы и сделайте укладку.

Временными красителями

Еще один способ придать своему цвету новый оттенок — затонировать волосы оттеночным бальзамом или тоником. В отличие от краски, они чаще всего не содержат агрессивных компонентов. Это значит, что волосы не травмируются, но и цвет быстро смывается.

Шаг 1. Вымойте голову шампунем.

Вымойте голову шампунем. Шаг 2. Накиньте полотенце на плечи.

Накиньте полотенце на плечи. Шаг 3. Нанесите бальзам на всю длину волос или отдельные пряди.

Нанесите бальзам на всю длину волос или отдельные пряди. Шаг 4. Подождите 5-30 минут. Чем дольше, тем ярче будет цвет.

Подождите 5-30 минут. Чем дольше, тем ярче будет цвет. Шаг 5. Смойте бальзам, пока вода не станет чистой, и вымойте волосы.

От чего зависит результат окрашивания волос

Результат окрашивания, по словам опрошенных «Лентой.ру» экспертов, зависит от многих факторов:

состояния и структуры волос, их «биографии»;

техники окрашивания;

правильного выбора оттенка краски;

качества и количества используемых красителей и оксидов;

времени выдержки краски на волосах;

соблюдения инструкций производителя;

предварительного ухода и подготовки волос к окрашиванию;

наличия седины;

освещения при оценке результата.

Как покрасить волосы дома в темные цвета

Чтобы сделать цвет волос темнее, проводится процедура затемнения. В отличие от осветления, она меньше повреждает волосы. Для этого способа окрашивания подойдут полустойкие или стойкие краски.

Шаг 1. Нанесите вазелин по линии роста волос, на лоб и мочки ушей, чтобы краска не испачкала кожу.

Нанесите вазелин по линии роста волос, на лоб и мочки ушей, чтобы краска не испачкала кожу. Шаг 2. Смешайте краску для волос, следуя инструкции на упаковке.

Смешайте краску для волос, следуя инструкции на упаковке. Шаг 3. Нанесите краску кисточкой, затем вотрите ее пальцами в перчатках, равномерно распределяя по волосам от корней до кончиков. Для тщательного прокрашивания можно разделить пряди заколками.

Нанесите краску кисточкой, затем вотрите ее пальцами в перчатках, равномерно распределяя по волосам от корней до кончиков. Для тщательного прокрашивания можно разделить пряди заколками. Шаг 4. Дайте краске впитаться, следуя инструкциям на упаковке. Чтобы не испачкаться, закрепите волосы заколками или соберите в пучок.

Дайте краске впитаться, следуя инструкциям на упаковке. Чтобы не испачкаться, закрепите волосы заколками или соберите в пучок. Шаг 5. Смойте краску прохладной водой, массируя волосы, пока вода не станет полностью прозрачной. Затем нанесите кондиционер.

Как покрасить волосы дома в светлые цвета

Покраситься в светлые тона можно несколькими способами. Техника выбирается в зависимости от исходного цвета волос.

Шатенкам и брюнеткам, чтобы стать блондинкой за один раз, придется сильно обесцветить волосы, а потом их тонировать. Это может повредить структуру и качество волос. Более щадящий вариант — осветлять волосы постепенно, каждый раз на три-четыре тона.

Русые волосы можно осветлить сразу на три тона. Перед осветлением внимательно изучите таблицу цветов на упаковке краски.

Седые волосы плохо поддаются окрашиванию, поэтому для них следует использовать специализированные краски.

Окрашенные волосы можно красить так же, как и неокрашенные, но результат, скорее всего, будет не таким светлым, как указано на упаковке.

Если хотите осветлить волосы на один-четыре тона, используйте осветляющую краску. Процесс окрашивания такой же, как и обычной стойкой краской.

Как обесцветить волосы в домашних условиях

Для обесцвечивания волос порошком (пудрой) понадобится:

Порошок для обесцвечивания — один-два пакетика (по 30 граммов) на короткие волосы, три-четыре пакетика — на средние волосы и до восьми пакетиков — на длинные волосы.

Оксидант — выбирайте оксид трехпроцентный или шестипроцентный для мягкого осветления, девятипроцентный — для сильного. 12-процентный оксид используйте с осторожностью (держать не более 10 минут).

Обычно смесь делают в пропорции одна часть пудры на две части оксиданта. Например, 30 граммов пудры и 60 граммов оксиданта. Иногда специалисты замешивают один к одному.

Шаг 1. Наденьте перчатки и накидку, чтобы не испачкаться.

Наденьте перчатки и накидку, чтобы не испачкаться. Шаг 2. В неметаллической миске смешайте до однородной массы пудру и оксидант.

В неметаллической миске смешайте до однородной массы пудру и оксидант. Шаг 3. Разделите волосы на четыре части. Начинайте наносить краску с затылка, от корней. В последнюю очередь красьте локоны на лобной части и висках.

Разделите волосы на четыре части. Начинайте наносить краску с затылка, от корней. В последнюю очередь красьте локоны на лобной части и висках. Шаг 4. Через 8-10 минут расчешите волосы, чтобы равномерно распределить смесь по всей длине.

Через 8-10 минут расчешите волосы, чтобы равномерно распределить смесь по всей длине. Шаг 5. Держите смесь на волосах 30-50 минут — в зависимости от желаемого результата и типа волос. Важно следить за процессом обесцвечивания.

Держите смесь на волосах 30-50 минут — в зависимости от желаемого результата и типа волос. Важно следить за процессом обесцвечивания. Шаг 6. Тщательно смойте смесь теплой водой, затем вымойте голову шампунем и нанесите восстанавливающую маску.

После обесцвечивания волосы нужно затонировать или покрасить краской в желаемый цвет.

Как подкрасить корни в домашних условиях

Корни нужно окрашивать по мере отрастания, то есть каждые четыре-восемь недель. Чтобы цвет отросших волос не отличался от оттенка основной длины, выбирайте краску, которую вы использовали ранее при окрашивании или ту, которая точно соответствует цвету окрашенных волос.

Шаг 1. Наденьте перчатки и разведите краску по инструкции.

Наденьте перчатки и разведите краску по инструкции. Шаг 2. Разделите волосы на зоны (лоб, виски, макушка, затылок) и заколите каждую часть.

Разделите волосы на зоны (лоб, виски, макушка, затылок) и заколите каждую часть. Шаг 3. Поочередно распускайте зоны и прокрашивайте корни, слегка заходя на ранее окрашенные волосы.

Поочередно распускайте зоны и прокрашивайте корни, слегка заходя на ранее окрашенные волосы. Шаг 4. Засеките время, как указано в инструкции.

Засеките время, как указано в инструкции. Шаг 5. Смойте краску с головы, а затем промойте волосы шампунем и высушите.

Как часто можно красить волосы

Вещества для окрашивания неизбежно вмешиваются в архитектуру волоса: аммиак или его аналоги приподнимают кутикулу, перекись разрушает натуральный меланин, а новые красители фиксируются в кортексе, среднем и самом объемном слое волоса. В результате естественный липидный «цемент» частично вымывается, стержень становится более пористым и уязвимым к ультрафиолету, горячему воздуху и жесткой воде, рассказал «Ленте.ру» парикмахер-стилист, основатель салона красоты «Даниэль Тильмен Студио» Даниэль Тильмен.

По его мнению, для щадящего окрашивания волос нужно соблюдать следующий интервал между процедурами:

Тип окрашивания — стойкая перманентная краска. Минимальный безопасный интервал — 6-8 недель.

Тип окрашивания — полуперманент (toner, gloss). Минимальный безопасный интервал — 4 недели.

Тип окрашивания — блондирование (осветление порошком). Минимальный безопасный интервал — 8-10 недель.

Тип окрашивания — оттеночные маски/шампуни. Минимальный безопасный интервал — 1 раз в 7-10 дней.

«Если нужно подкрашивать только корни, работайте кистью локально — это уменьшит суммарное воздействие аммиака на длину», — Даниэль Тильмен, парикмахер-стилист.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Без правильного домашнего ухода даже самое дорогое салонное окрашивание тускнеет за считаные недели, а волосы теряют эластичность. Цель грамотного ухода — сохранить яркость пигмента, восстановить липид‑протеиновый баланс и минимизировать раздражение кожи головы, считает Даниэль Тильмен. Он перечислил базовые правила ухода за окрашенными волоса: