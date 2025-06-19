Хирург показал Жанну Эппле до и после «невидимой» пластики

Хирург Сергей Свиридов сообщил в личном блоге, что сделал актрисе Жанне Эппле «невидимую» подтяжку лица. Врач опубликовал ролик с преображением знаменитости в запрещённой в РФ соцсети. Правда, комментаторы заметили в видео множество нестыковок. В первую очередь подписчиков хирурга смутил свет.

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«Все мы знаем, что только освещение скинет лет 10, условия должны быть одинаковыми на "до" и "после"», «Свет играет большую роль, на первом фото даже 15-летняя девочка будет плохо выглядеть», — высказались внимательные комментаторы.

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И действительно: до операции звезду запечатлели при жестком свете и без капли макияжа. После операции жестким был уже не свет, а мейк-ап. Кроме того, зрителям ролика показалось, что дополнительно были использованы фильтры, которые чересчур сгладили кожу актрисы.

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«У доктора с Жанной одно лицо от фильтра», «Что-то подсказывает, что это фильтры животворящие», «Ну и что, что фильтры? Зато она здесь краше, чем в молодости», — отметили поклонники.

Ранее хирург Агапов заявил, что стоимость подобного преображения — около одного миллиона рублей.

Кто-то даже сравнил посвежевшую актрису с балериной Анастасией Волочковой. «Волочкова! А была Жанна», — гласит комментарий.