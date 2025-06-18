Бармен ответил, с чем связан тренд на безалкогольные коктейли

Популярность безалкогольных версий классических коктейлей, которые также называют «моктейлями», связана с трендом на здоровый образ жизни, который усилился в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал московский бармен Евгений Шашин, передает проект «Сноб».

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По его словам, многие люди начали обращать больше внимания на здоровье и отдых. При этом они хотят, чтобы последний не вредил их состоянию и не отнимал время на восстановление. Бармен добавил, что моктейли позволяют людям не терять социальную вовлеченность и оставаться частью барной культуры.

«Сформировалась характерная модель потребления безалкогольных коктейлей: сначала люди пробуют безалкогольные версии классических напитков вроде «Негрони», а затем начинают интересоваться авторскими моктейлями. Впрочем, людей все чаще интересует не эффект опьянения, а атмосфера и вкус», — заключил Шашин.

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен совместно с Институтом проблем правового регулирования НИУ ВШЭ, до этого показали, что россияне воспринимают безалкогольное пиво как отдельную категорию напитков и отличают его от алкогольного. При выборе этого продукта для жителей страны важны вкус, состав и ценовая доступность.