Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue Adria. Снимки опубликованы на сайте модного издания.

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67-летняя знаменитость попала на обложку в прозрачном корсетном платье. В то же время на другом кадре она позировала без бюстгальтера в окружении мужчин, оголив грудь в платье-сетке. Кроме того, телезвезду запечатлели в белом брючном костюме, черном вечернем платье и джинсовом комбинезоне.

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Известно, что съемку провели в одной из крупнейших фотостудий Лос-Анджелеса. Автором кадров выступил чешский модный фотограф Бранислав Симончик, ранее также работавший с Vogue, GQ и другими изданиями.

В марте Шэрон Стоун высказалась о старении фразой «многие сдаются, становясь старше».