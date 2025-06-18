Тина Кунаки выложила фото топлес

Бывшая жена актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, снялась с голой грудью. Манекенщица опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Тина Кунаки лежала без бюстгальтера на массажной кушетке. Модель позировала с собранными в косу волосами и без косметики на фоне окна с видом на море. Знаменитость также показала фото в купальнике.

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2016 году, через два года они поженились, а в апреле 2019 года у супругов родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги официально не говорили о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте того же года. По слухам, измена модели стала поводом для расставания.

Сейчас Венсан Кассель состоит в отношениях с другой манекенщицей. Артист с октября 2024 года встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой. В январе у влюбленных родился сын. Мальчику дали имя Каэтано. О пополнении в семье Венсан Кассель рассказал в Instagram.