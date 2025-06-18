«Выглядит намного лучше!» Бьянка Цензори стала копией Ким Кардашьян

Модель Бьянку Цензори с новым имиджем сравнили с экс-женой рэпера Канье Уэста, Ким Кардашьян. Фото опубликованы на сайте Page Six.

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16 июня папарацци засняли Бьянку Цензори, когда она направлялась в салон красоты в Беверли-Хиллз. Модель вышла на публику в парике с темными длинными волосами. Жена Канье Уэста была одета в телесное боди с декольте, колготки, черные солнцезащитные очки и меховые сапоги до колена. Возлюбленная рэпера сделала макияж в нюдовых тонах.

Интернет-пользователи принялись обсуждать внешний вид Цензори. Некоторые не согласились с журналистами, которые заявили, что модель стала копией Ким Кардашьян.

«Хорошее тело, но нет индивидуальности», «Извините, но Кардашян и близко не так красива, как эта женщина», «Бьянка Чензори выглядит намного лучше Ким!» — писали читатели Page Six.

Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, знаменитости завершили отношения еще в феврале 2025 года.

16 марта сообщалось, что Канье Уэст вышел на публику с двойником Бьянки Цензори. Рэпера засняли вместе с девушкой, которая внешне напоминала его супругу, когда они шли в Лос-Анджелесе.

В апреле Бьянка Цензори снялась с Канье Уэстом после слухов о разводе. Модель позировала в голубом боди и черных кожаных ботфортах.