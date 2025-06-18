Стендап-комик перечислил худшие подкаты к девушкам

Лодка любви может разбиться, ещё не успев отправиться в большое плавание, столкнувшись с ним — отвратительным подкатом. Немногие парни в совершенстве владеют искусством знакомства с девушками, а потому часто совершают ошибки. Какие именно? Читайте в колонке стендап-комика и ведущей шоу «ДаМы» от Medium Quality Насти Веневитиной.

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Последнее время мужчины и женщины слишком часто обмениваются претензиями друг к другу. «Вы тарелочницы!», — говорят одни, «А вы пополамщики!» — парируют другие. Мы с подругами договорились не ругать мужчин, чтобы не циклиться на негативе. Это ведь выжимки из рилсов, большинство не такие, правда? Мы держимся. Скидываем в групповой чат скрины переписок, смотрим, но не осуждаем. Предлагаю и вам взглянуть без негатива, как обстоят дела на рынке знакомств. Дамам — похихикать, мужчинам — в качестве подсказки, как делать не надо. Вот мой топ из пяти подкатов, рискующих закончиться попаданием в чёрный список.

Подкат №1: по скрипту

Это про подкаты без индивидуального подхода. Я сейчас не про избитые фразочки в духе «Вашей маме зять не нужен?», «А твои родители случайно не пекари? Тогда откуда у них такая крошка?». Так уже делать перестали (надеюсь). Но, парни, поверьте: мы видим, когда вы Cntrl + C, Cntrl + V каждой встречной.

Проиллюстрирую своим примером. Мне однажды написал настоящий художник. Говорит: «У вас такие запоминающиеся черты лица. Можно я вас нарисую? А портрет отдам на свидании». Поплыли? Я тоже. Но перед первой встречей настоящие леди делают что? Нет, уже не покупают новое платье. Они копают информацию.

Я увидела, что на художника подписана моя подруга и решила спросить, как они познакомились. Что она мне ответила, догадаетесь? «У вас такие запоминающиеся черты лица. Можно я вас нарисую?». В итоге я чувствую себя обманутой. А у художника дома галерея портретов женщин, которые отказали ему в свидании.

Подкат №2: шпионский

Ромкомы и книжки про любовь привили нам мысль, что мужчина должен добиваться женщину, несмотря ни на что. Мол, это она набивает себе цену отказами. Но, боюсь, такая схема выглядит привлекательно только на экране. Сейчас в моде тру-крайм и сериалы про маньяков. Поэтому в жизни, когда твоё «нет» ни во что не ставят, это скорее пугает. Когда вы «случайно» пересекаетесь в разных местах или когда человек уже пятнадцатый раз приходит в первый ряд на твоё выступление, романтикой тут и не пахнет. Пахнет выходом через чёрный ход.

Подкат №3: раскрепощённый

С одной стороны, я бешено завидую самоуверенности этих парней. С другой, искренне не понимаю, что толкает их прислать фото в жанре ню сразу после сообщения «Привет, как дела?» или написать «Я бы с тобой переспал». Неужели кто-то из них искренне верит, что если ответ и последует, то он будет не в прикол? «Слушай, да дела нормально, вот планирую точно то же самое, что у тебя на фото, положить на работу и пойти с тобой на свидание». Так что ли? Давайте всё-таки подобные вещи откладывать до более близкого знакомства, а фотки интимного характера отправлять только врачам (если вы в таких отношениях, конечно).

Подкат №4: скаут модельного агентства

Мужчины, прошу, не бойтесь делать комплименты. «Ты красивая», может, и звучит избито, но хотя бы недвусмысленно. В отличие от «А ты ничего», «Не знаю, почему у тебя никого нет, ты вроде симпатичная», «Не, ну в платье ты так-то норм». Ауч, я на секунду почувствовала себя собакой в приюте, которая борется за внимание потенциального хозяина.

Мы, девушки, всё-таки любим ушами и хотим чувствовать себя особенными, а не загоняться из-за того, что не дотягиваем до идеала. В России и так высокие стандарты красоты, которым очень непросто соответствовать. Поверьте, комплимент «Ты отлично выглядишь» обеспечивает +100 к сиянию глаз.

Подкат №5: два в одном

Ещё один отстойный вариант подката — через другого человека. Передавать записочки в школе было мило, но когда тебе в личку пишет парень с просьбой познакомить его с твоей коллегой… Как вы могли понять, я через такое проходила. И даже помогла этому парню доставить его сообщения до адресата. Но потом началось — «Передай, что она лучше всех», «Скажи, что я её люблю». Вы меня извините, а где мой кэшбек?!

Или ещё так бывает: когда парень подходит к двум подругам и начинает знакомиться с одной, пока вторая судорожно ищет, куда бы скрыться. Это не круто. Про третьего лишнего есть отдельная категория фильмов для взрослых. И там он редко кайфует. Я не видела, мне рассказывали.

Парни, пусть вас не пугает этот список — он собран на основе личного опыта и историй подруг. Мы в курсе, как страшно получить отказ. Но лучше попробовать, чем нет. Инициатива с вашей стороны — это уже половина успеха. Главное правило: ничего не выдумывать и быть честным. Нет ничего лучше классического «Ты мне понравилась, давай познакомимся». А там уж мы поможем.