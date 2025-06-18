Жена Александра Цекало снялась в крошечном бикини

Жена Александра Цекало, Дарина Эрвин, продемонстрировала фигуру в купальнике. Художница разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дарина Эрвин предстала перед камерой в клетчатом крошечном бикини и черных солнцезащитных очках. Жена Александра Цекало стояла в бассейне с собранными волосами и без косметики.

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«Извини, я не могу сегодня, у меня свои муки», — подписала фото художница.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе и не любят публичности. В апреле 2023 года СМИ сообщили, что Цекало негативно отреагировал на просьбу поклонницы в магазине сделать совместное фото.

В мае продюсер впервые за долгое время вышел на публику после возвращения в Россию. Александр Цекало пришел на премию АПКит с женой Дариной Эрвин. Для церемонии вручения премии он предпочел черный пиджак и серые брюки. Его супруга вышла на публику в корсетном платье пепельно-розового оттенка, туфлях на платформе и высоких каблуках, а на волосы закрепила заколку в форме сигареты.