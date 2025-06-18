Названы самые модные цвета лета 2025 года

Редакторы Vogue назвали самые модные цвета лета 2025 года. Материал опубликован на сайте издания.

© Lenta.ru

В первую очередь модные обозреватели призвали присмотреться к вещам цвета сливочного масла, который заполонил показы мировых брендов. Кроме того, трендовыми стали пыльно-розовый и баклажановый цвета. Актуальности не терял и голубой цвет, особенно популярны стали рубашки, шорты и платья в подобном оттенке.

При этом в целом главным цветом 2025-го по версии Pantone стал тепло-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse («мокка мусс») — его рекомендуют сочетать с горчичными, коричневыми и голубыми оттенками. В заключение читателям посоветовали приобрести вещи мандаринового цвета, который идеально подойдет для летних образов.

Ранее звездный стилист назвала главные модные тренды лета 2025 года.