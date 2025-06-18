«Похож на бомжа». Внешний вид Аль Пачино взволновал фанатов актера

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино встретился с новым Папой Римским — Львом XIV, и взволновал фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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Журналисты портала обратили внимание на опубликованный в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Папы Римского снимок. На нем запечатлен 85-летний актер, одетый в черный костюм с галстуком и белую рубашку, которую он не стал заправлять. Кроме того, он носил длинные седые волосы и бороду.

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Читатели издания удивились внешнему виду звезды «Крестного отца» и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «85? Выглядит как будто 105», «Он был таким красивым в молодости. Слишком рано постарел», «Он хорошо выглядит для своих 85 лет. Здоровье в этом возрасте ценнее внешности», «Он похож на бомжа, который достал одежду из контейнера благотворительного магазина», «Безумный ученый», «Мог бы сначала сходить к парикмахеру», — высказывались они.

В мае американский писатель, бывший священник Епископальной церкви Тейлор Маршалл раскрыл секрет дресс-кода для гостей инаугурации нового Папы Римского.