Эксперт сообщил, насколько популярны российские бренды косметики

Доля российских брендов косметики, используемых россиянами, уже превысила 50%, при этом 34% потребителей осознанно отказываются от западных марок в пользу отечественных. Об этом на сессии ПМЭФ "Все течет, все меняется: новые тренды потребления и развитие локальной индустрии красоты России" рассказала председатель оргкомитета выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Анна Дычева-Смирнова.

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«Мы видим, что 34% россиян осознанно переходят на отечественные бренды, и особенно предпочитают бренды, сделанные в их регионе. Доля российских брендов в косметичках у женщин - уже более 50 процентов», — сказала она.

Дычева-Смирнова также отметила, что экспорт российской косметической продукции увеличивается, несмотря на введенные против отрасли санкции.

«В 2022 и 2023 годах у нас было падение, но отечественные производители успешно нашли другие рынки сбыта, и поэтому индустрия меняется. Сейчас мы можем уверенно сказать, что за три года отрасль прошла очень важный, значительный этап. Мы очень серьезно нарастили локальное производство, — подчеркнула она. — К следующему году число компаний, которые активно занимаются развитием профессиональной косметической отрасли, именно в производственном секторе, возрастет и составит 4,5 тысячи».

По ее словам, это в три с половиной раза больше, чем в 2021 году.