Стилист дал советы, как правильно носить балетки

Когда мода устает от громоздкости и стилевых гипербол, она обращается к прозрачности — в прямом и переносном смысле. Именно так сейчас выглядят балетки в сеточку. Легкие, почти невесомые, они будто исчезают на ноге, но при этом заявляют о себе громче массивных кроссовок. Эти туфли с винтажным привкусом и футуристичной фактурой снова завоевали внимание дизайнеров, стилистов и улиц больших городов. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как и с чем их лучше носить этим летом.

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С летним платьем-комбинацией

Балетки из сетки отлично сочетаются с шелковыми или хлопковыми платьями длины миди. Особенно хороши они в сочетании с платьями-комбинациями, словно унаследованными от героинь 90-х — Кейт Мосс или Вайноны Райдер.

«Чтобы образ не выглядел слишком домашним, добавьте контраст: строгий жакет, крупные серьги или сумку-таблетку. Прозрачность балеток балансирует интимность платья и придает всему образу легкость», — объясняет эксперт.

С удлиненными шортами или бермудами

Для городского лета идеальны комбинации с бермудами или свободными шортами до колена — лучше в нейтральных оттенках (беж, хаки, серый). Сетчатые балетки добавят нотку утонченности в этот расслабленный ансамбль. Дополните образ рубашкой навыпуск и плетеной сумкой, чтобы создать эффект «шик без усилий». Такой лук легко представить в парижском кафе или на московском бульваре.

С джинсами — но не узкими

Забудьте о скинни: балетки-сетка дружат с расслабленным денимом — джинсами прямого кроя, с легким клешем или укороченными.

«Такой контраст грубой ткани и воздушной обуви работает как хорошо продуманный стилистический прием. А если добавить укороченный топ и структурированное пальто-жилет — получится наряд, достойный настоящей иконы стритстайла», — говорит стилист.

В минималистичном монохроме

Сетка сама по себе декоративна, поэтому хорошо работает в монохромных образах. Белые или телесные балетки надевайте с кремовыми брюками и топом без лишних деталей. Черные — к черному костюму в пижамном стиле. Здесь действует принцип: чем проще остальной наряд, тем эффектнее выглядит фактура обуви. Добавьте тонкие серебряные или золотые украшения — и готов деликатный, но выразительный образ. Кстати, цвет вполне может быть и ярким — например, красным.

С носками — да, это работает

Сетчатые балетки и полупрозрачные носки — это не ошибка, а прием из арсенала уличной моды. Такой дуэт давно облюбовали стилисты и модные инфлюенсеры, особенно в Париже и Сеуле. Выбирайте светлые, нюдовые или пастельные носки с ажуром, рюшами или тонкой вязкой — они добавят образу ироничной женственности. Важный нюанс: балетки должны быть максимально аккуратными, без излишнего декора, а наряд — собранным, чтобы не скатиться в небрежность. И да, такой прием хорошо сочетается с юбками-миди, широкими бермудами и даже деловыми костюмами.