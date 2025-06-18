Перечислены ключевые модные тренды лета 2025 года

Lenta.ru

Модные редакторы Who What Wear перечислили ключевые тренды лета 2025 года. Материал опубликован на сайте издания.

Перечислены ключевые модные тренды лета 2025 года
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Самым актуальным цветом обозреватели назвали пыльно-розовый, а актуальными принтами стали клетка и цветы. Кроме того, наблюдается спрос на вещи из полупрозрачного тюля и платья с рукавами-фонариками и объемными юбками, которые были особенно популярны в 1980-х годах. К тому же читателей призвали присмотреться к ярким сумкам.

Что касается базового гардероба, трендовыми остаются белые майки и брючные костюмы. В то же время балетки в текущем сезоне отошли на задний план, уступая обуви на каблуке. Отмечается, что в моду также вошли морской стиль и спортшик, который сочетает в себе спортивную одежду и предметы праздничного и повседневного гардероба.

Ранее в июне стилист Владислав Лисовец назвал создающий «ноги от ушей» модный предмет гардероба.