Лучшие модные босоножки на лето 2025 года

Лето 2025 года обещает быть жарким не только из-за погоды, но и благодаря трендам в мире моды. Дизайнеры и стилисты считают настоящим мастхэвом этого сезона удобную обувь, которую можно стилизовать как с повседневной одеждой, так с вечерними нарядами. Подробнее о том, какие босоножки стоит носить этим летом и с чем их лучше комбинировать, — в материале «Ленты.ру».

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Модные босоножки на лето

Обувь на танкетке

«Летом 2025 года в моду вновь возвращается обувь на танкетке, столь популярная в 70-х годах. Это не только эстетичный, но еще и комфортный, более устойчивый, по сравнению с классическим каблуком, вариант», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» персональный стилист платформы «Авито.Услуги» Анна Савельева.

Предпочтение стоит отдавать сандалиям с тонким ремешком на танкетке — они как никогда актуальны летом текущего года, продолжила эксперт. Танкетки — хорошая альтернатива шпилькам, к тому же обувь на такой платформе визуально удлиняет ноги, при этом ходить в них комфортно.

Какая еще обувь на танкетке будет в тренде:

мюли;

босоножки;

ботильоны;

туфли с V-образным вырезом.

Такие модели отлично сочетаются с платьями и легкими сарафанами, плиссированными юбками или шортами.

Обувь на микрошпильке

Этим летом остаются в тренде и так называемый kitten heel («каблуки для котенка») — обувь на небольшом тонком каблучке высотой до пяти сантиметров. Особенно популярны в этом сезоне — слингбеки на микрошпильке, которые визуально вытягивают фигуру. В них можно ходить как на торжественные мероприятия, так и носить их в качестве повседневной обуви.

«При сочетании с легкими летними платьями или широкими брюками-клеш вы сможете создать образ в стиле бохо-шик — это один из главных трендов летнего сезона», — Анна Савельева, стилист.

А еще летняя обувь на маленьком каблучке легко сочетается со строгой юбкой-карандашом и рубашками или лонгсливом с оверсайз-пиджаком, добавила эксперт.

Обувь на плоской подошве

«В контексте тренда на стиль бохо обратите внимание на босоножки на плоской подошве, украшенные бахромой, бисером, вышивкой или металлическими деталями», — подчеркнула Анна Савельева.

Особенно стильно будут смотреться модели с квадратным мысом и устойчивым каблуком средней высоты.

Босоножки на плоской подошве — отличный выбор для повседневного наряда. Так, например, лаковые модели яркого цвета будут отлично смотреться с широкими джинсами и белой футболкой. Даже самый простой образ с такой обувью будет выглядеть более изящно и стильно.

Сабо

Такая обувь внешне напоминает мюли, но, в отличие от них, имеет довольно широкий мыс — округлая или прямоугольная форма в тренде этим летом. Кроме того, стоит обратить внимание на модели с открытым носом. Верхняя часть сабо может быть выполнена из кожи, замши, нубука или сетки.

По словам стилиста, в моде этим летом деревянные сабо с крупными декоративными элементами, особенно золотыми. Обратите внимание на форму каблука: она должна быть обтекаемой, без острых углов, иначе обувь будет выглядеть грубо. Среди цветов особенно популярны бежевый, черный, карамельный и серый.

Сабо — отличный вариант для летнего гардероба. Они легко сочетаются с юбками и платьями из натуральных тканей в стиле бохо или прямыми джинсами и льняной рубашкой.

Обувь на толстой плоской подошве

«Если вы не приемлете каблук, вам идеально подойдут флэтформы — абсолютно универсальная обувь на массивной плоской подошве, один из самых горячих трендов этого лета», — Анна Савельева, стилист.

Босоножки на плоской подошве — это универсальные модели, которые будут отлично смотреться практически с любой вещью из летнего гардероба. Для максимального удобства можно приобрести спортивные сандалии на липучках, которые сейчас тоже в тренде, отметила Анна Савельева.

Замшевые сандалии

Когда-то замша считалась преимущественно осенним материалом, однако теперь из нее все чаще делают летнюю обувь. В 2025-м в тренде будут замшевые сандалии всех стилей: от мягких биркенштоков до силуэтов в стиле бохо с ремешками.

Замшевые сандалии благодаря своей фактуре отлично впишутся в total look, прекрасно смотрятся с денимом, легкими летними комбинезонами. Кроме того, их можно сочетать с шортами или юбками.

Босоножки-шлепки

«Летом 2025 года популярны босоножки с перемычкой как у вьетнамок, то есть своего рода симбиоз этих двух видов обуви. Каблук у таких моделей бывает разный, в том числе широкий, массивный. В целом стоит отметить, что в этом сезоне снова в тренде и обычные вьетнамки, поэтому если вы ищете более традиционную обувь, то это самый что ни на есть классический вариант», — рассказала Анна Савельева.

В этом сезоне дизайнеры делают ставку на классические силуэты шлепанцев. Сейчас такие модели бывают как на плоской подошве, так и на каблуке kitten heel или на танкетке. Главное преимущество такой обуви — удобство.

Однако, вопреки бытующему мнению, сандалии-шлепки подходят не только для повседневного образа. Такие модели можно сочетать с более торжественными или вечерними нарядами, например, с платьями в бельевом стиле.

Босоножки с тонкими ремешками

Летом 2025 года в моду возвращаются сандалии с тонкими ремешками. Особенно модными считаются босоножки в нейтральных оттенках: кремовом, черном и карамельном. В тренде также: металлические оттенки, красный и электрический синий.

Например, босоножки в металлическом цвете на небольшом каблучке добавят блеска в летний образ и помогут украсить простое летнее платье или шорты. Особенно популярны будут босоножки с квадратным носком.

Сандалии с ремешками на плоском ходу можно адаптировать под любой стиль. Для образа в стиле бохо сочетайте такую обувь с длинным платьем с принтом, плетеными аксессуарами и большими солнцезащитными очками. Если вы предпочитаете более сдержанный, городской образ, — выбирайте капри или льняные шорты и белую рубашку на пуговицах.

Рыбацкие сандалии

Рыбацкие сандалии — обувь довольно массивная, но при этом удобная и универсальная. Они будут гармонично смотреться с чем угодно: от летних льняных платьев до широких брюк или шортов из того же льна или денима.

Нестандартные модели

Босоножки с двойной подошвой

Любовь модниц по всему миру завоевали сандалии и босоножки с двойной подошвой. Эти модели можно спокойно сочетать с воздушными платьями, летними шортами и любой другой одеждой, за исключением разве что длинных брюк — чтобы не прятать оригинальную задумку, отметила стилист.

Садовые сабо

Мы привыкли к тому, что изготовленные из прочной резины или легкой полимерной пены сабо предназначены для садовых и огородных работ на даче или в деревне. Однако эта обувь неожиданно оказалась одним из главных обувных трендов лета 2025 года.

Популярность необычной обуви возросла после того, как в ней появилась Меган Маркл в телесериале от Netflix «С любовью, Меган». Многим понравились садовые сабо из-за их легкости, прочности, долговечности и комфорта при носке.

В такой обуви заметили и американскую модель Беллу Хадид, которая надела их на прогулку с велосипедными мини-шортами и кожаной курткой.