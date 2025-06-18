Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал идеальный летний образ для мужчин. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«О мужском стиле. Найдена идеальная формула стиля на лето! Записывайте: лоферы / мокасины / топсайдеры + короткие шорты + футболка/майка/пиджак. И на забудьте натянуть носки повыше», — заявил Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».