Россиянам предложили купить одежду по мотивам игры The Sims
Россиянам предложили купить коллекцию одежды и аксессуаров по мотивам культовой игры The Sims. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.
«Самыми популярными оказались ободки для волос с легендарным зеленым кристаллом. Выполненный в черном и светло-коричневом цвете, аксессуар обойдется фанатам в 7800 рублей», — заявили аналитики.
Они также добавили, что в ассортименте представлены предметы гардероба.
«В их числе бомбер (19 400 рублей), толстовка (14 000 рублей), футболка за 8000 рублей, бейсболка (7000), пуловер (15 000), а еще брелоки по 3200 рублей и шапка бини за 6 тысяч», — перечислили эксперты.
За первый день после публикации на сайте, по их данным, коллекция собрала сотни заказов.
«The Sims — одна из самых успешных игровых франшиз в истории, выпущенная компанией EA в 2000 году. За 25 лет существования серия продана тиражом более 200 миллионов копий. Стоит отметить, что особую популярность игра приобрела среди женской аудитории», — заключили они.