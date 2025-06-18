Россиянам предложили купить одежду по мотивам игры The Sims

Россиянам предложили купить коллекцию одежды и аксессуаров по мотивам культовой игры The Sims. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.

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«Самыми популярными оказались ободки для волос с легендарным зеленым кристаллом. Выполненный в черном и светло-коричневом цвете, аксессуар обойдется фанатам в 7800 рублей», — заявили аналитики.

Они также добавили, что в ассортименте представлены предметы гардероба.

«В их числе бомбер (19 400 рублей), толстовка (14 000 рублей), футболка за 8000 рублей, бейсболка (7000), пуловер (15 000), а еще брелоки по 3200 рублей и шапка бини за 6 тысяч», — перечислили эксперты.

За первый день после публикации на сайте, по их данным, коллекция собрала сотни заказов.