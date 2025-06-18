Хирург предупредил об опасности следования трендам в пластике

Пользователи массово поддаются трендам в желании быть принятыми обществом и получить заветные лайки — это помешательство коснулось и сферы пластической хирургии. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

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«Тренды — это вопрос психического здоровья. Постоянное сравнение себя с идеализированными образами из соцсетей приводит к недовольству собой, развитию комплексов и даже депрессии. Стремление "стать как все" лишает индивидуальности, стирает уникальность. Вы теряете себя, превращаясь в бледную копию чужого идеала. Вместо того чтобы любить и принимать себя, вы постоянно гонитесь за недостижимым совершенством, которое часто оказывается иллюзией», — рассказал хирург.

Он также добавил, что навязываемые тренды часто базируются на идеализированных образах, созданных с помощью фотошопа, фильтров и профессионального макияжа.

«Девушка с "идеальным" носом на фото, которое собрало миллионы лайков, может выглядеть совсем иначе в реальной жизни, без сложной обработки. Кроме того, "идеал" сугубо индивидуален. То, что подходит одной девушке, абсолютно не подходит другой», — объяснил эксперт.

Врач подчеркнул, что пластическая хирургия — это не косметическая процедура, а сложная медицинская операция, требующая тщательного обследования, индивидуального подхода и профессиональной оценки.