Ксения Бородина показала лицо без макияжа и фильтров

Телеведущая Ксения Бородина снялась без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Ксения Бородина позировала в белом халате без одежды. Телеведущая показывала лицо без макияжа и фильтров, а также отказалась от укладки. Она также продемострировала свой уход за кожей.

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Знаменитость в августе 2024 года перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Бородина показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff, стоимостью 5 миллионов рублей.

Блогер воспитывает двух дочерей: 15-летнюю Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 9-летнюю Теону от предпринимателя Курбана Омарова. Звезда признавалась в соцсетях, что дети обращались к ее возлюбленному на «вы». И это продолжалось, пока блогер не сделал ей предложение. Бизнесвумен отмечала, что жених переживает из-за отношений с ее старшей дочерью. По словам Бородиной, Маруся сдержанно проявляет эмоции, которые не всегда может считать Сердюков. Однако возлюбленный знаменитости ищет подход к девочке и налаживает общение с ней.