Колорист объяснил, как ухаживать за седыми волосами

После 35 лет, а то и раньше, многие женщины начинаю замечать предательски поблескивающие седые волоски на голове, а порой и целые пряди. В панике они начинают искать «лайфхаки» по уничтожению белесых волос — от народных средств до чудо-масок, которые, якобы, останавливают процесс поседения. Но большая часть решает проблему окрашиванием или тонировкой.

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Только стоит ли оно того, если через месяц-другой седые локоны снова проступят? Да и можно ли отнести седину к глобальной проблеме?

Топ-стилист, колорист Татьяна Калугина в беседе с WomanHit пояснила, что стыдиться естественного процесса, которого не избежит никто, едва ли правильно. Мужчины, например, всегда относились к седине спокойно и умеют ее гордо носить.

«Сейчас довольно популярно подчеркивать седину, то есть делают стрижки и окрашивания, которые подчеркивают натуральный цвет. Также в тренде всевозможные серебристые оттенки, которые гармонично дополняют седину. В общем, сейчас многие идут по пути естественности и ухоженности», — говорит эксперт. Колорист раскрыла главные тренды по уходу за седыми волосами, актуальные в 2025 году.

Моем по-другому

Если до первых признаков поседения можно было мыть волосы практически любым шампунем, то теперь нужно выбирать более бережные варианты.

«Стоит добавить больше увлажнения, питания, потому что седые волосы иногда более жесткие и сухие. Это связано с тем, что в седых волосах меньше меланина, и из-за этого они могут становиться чуть более жесткими и пористыми. Поэтому для ухода можно использовать специальные шампуни и кондиционеры для седых волос, чтобы они выглядели более блестящими и ухоженными», — поясняет топ-стилист.

Стильные блики

Вместо того, чтобы «наглухо» закрашивать седину, современные мастера рекомендует клиентках выгодно ее подчеркнуть. Акцентировать внимание на благородном седом оттенке — новая тенденция, которая снискала любовь у самых взыскательных к своей внешности дам.

«Иногда я добавляю теплые или холодные блики (серебро, жемчуг) чтобы сделать седину "намеренной", а не случайной», — продолжает Калугина.

Стрижка решает многое

То, как острижены и уложены волосы, во многом влияет на восприятие цвета. Наиболее выгодно седина будет смотреться со следующими стрижками.