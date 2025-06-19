Почему сапфир — лучшее украшение для вашего образа

Mousson Atelier - российский ювелирный бренд, многие коллекции которого основаны на сочетании бриллиантов с цветными драгоценными камнями.

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Из них сапфир, пожалуй, чемпион по разнообразию оттенков. Именно поэтому украшения с ним идеальны и на каждый день, и для коктейльного образа, и даже для предложения руки и сердца. От благородного синего до желтого, фиолетового или редкого розового, актуального в помолвочных кольцах, - сапфир не перестает удивлять широтой цветовой палитры.

Сапфир - драгоценный камень классической "большой четверки", куда наряду с ним входят бриллиант, изумруд и рубин. Его твердость по шкале Мооса составляет 9 баллов, в этом он уступает только алмазу, так что по прочности у него мало соперников. Но самое главное, чем он удивляет, - цветовой диапазон.

Благородный глубокий блеск классических синих сапфиров веками украшал королевские короны, скипетры и перстни. В гамме от светло-голубого до темно-синего самыми ценными оттенками считаются Royal blue и Cornflower, а эталонным когда-то был "васильковый" цвет кашмирских сапфиров. Однако в наше время их практически не осталось, а наиболее близки к ним по цвету сапфиры цейлонские - камни из Шри-Ланки.

Другие оттенки у нас в стране пока не слишком популярны: о существовании желтых, зеленых, черных, розовых сапфиров многие даже не подозревают. Самые редкие из цветных Fancy Sapphires - сапфиры Падпараджа, чей оранжево-розовый оттенок сравнивают с цветом лотоса на закате. Женственным и романтичным остается розовый сапфир, недаром его выбирают для помолвочных колец. Палитра - от нежно-розового до насыщенного малинового или ягодного. Эти камни редко бывают крупными, но их яркий цвет особенно ценится на аукционах. Лучшие розовые сапфиры добывают в Бирме, Шри-Ланке и на Мадагаскаре.