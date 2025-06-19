Как придать коже лица свежий и отдохнувший вид

Каждая женщина хочет всегда выглядеть свежо и привлекательно. Однако целый ряд факторов приводит к тусклому цвету лица, сухости кожи и появлению мелких морщин. Врач-дерматовенеролог, косметолог Светлана Киричук поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» секретами, которые помогут вернуть коже здоровый вид и спрячут следы усталости.

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Почему лицо выглядит усталым

По ее словам, усталость на лице — это не просто косметический недостаток. Это отражение системного состояния организма:

нарушение сна;

стресс;

обезвоживание;

гипоксия тканей.

Кроме того, на состояние кожи негативно влияют плохая экология и неправильный уход. При выраженной усталости на клеточном уровне снижается доставка кислорода и питательных веществ в тканях. Также замедляется микроциркуляция, ухудшается лимфоотток, возрастает уровень окислительного стресса, — перечислила косметолог.

Как результат возникают:

тусклый цвет лица;

отеки;

заломы;

ощущение «вялости» кожи.

Что убирает признаки усталости с лица

Очищение мягким средством с физиологическим pH (5.0–5.5):

помогает восстановить барьер кожи;

снять следы себума;

загрязнений;

окисленных липидов;

улучшает газообмен;

готовит кожу к усвоению активных компонентов.

Применение сыворотки с витамином С:

улучшает микроциркуляцию;

подавляет свободные радикалы;

усиливает выработку коллагена.

Базовая антивозрастная и «антиусталость» мера. Результат — более яркий, ровный тон кожи уже через 7–10 дней регулярного применения, — рассказала косметолог.

Использование ниацинамида (витамина B3):

снижает воспаление;

укрепляет кожный барьер;

регулирует выработку себума;

осветляет пигментацию.

При систематическом применении он улучшает общий вид кожи и придает ей «отдохнувший» вид даже в условиях хронического недосыпа, — сообщила Киричук.

Питание кожи с помощью средств:

с гиалуроновой кислотой (высоко- и низкомолекулярной);

бетаином;

алоэ вера;

ферментированным рисом из корейской косметики.

Обезвоженная кожа всегда выглядит уставшей. Эти средства помогают восстановить тургор и гладкость кожи. Это не просто визуальный эффект — увлажненная кожа лучше выполняет барьерную и иммунную функцию, — подчеркнула специалист.

Устранение кругов под глазами с помощью средств:

с кофеином;

пептидами;

витамином K.

Они улучшают тонус сосудов, уменьшают отечность и осветляют кожу, — пояснила косметолог. — Плохое состояние кожи вокруг глаз может придавать лицу уставший вид, а темные круги и отеки под глазами — это первый сигнал усталости.

Предотвратить усталость кожи лица помогает защита от ультрафиолетового излучения, добавила эксперт.

Даже в условиях усталости не стоит пренебрегать SPF, — советует косметолог. — Ультрафиолет усиливает оксидативный стресс и ускоряет старение кожи, особенно в моменты, когда ресурсы организма истощены.

Признаки усталости на лице обратимы. Системный подход, регулярный уход с научно доказанными компонентами и уважение к биологии своей кожи позволяют сохранять свежесть и тонус даже в условиях высоких нагрузок, заключила собеседница «ВМ».

Важно уметь читать состав ухаживающих средств, чтобы распознавать компоненты, с которыми лучше не иметь дела. Косметолог Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», какие ингредиенты в кремах могут быть потенциально опасны, почему стоит насторожиться при виде определенных названий и как выбрать действительно безопасное средство.