«Антиусталость»: как придать коже лица свежий и отдохнувший вид
Каждая женщина хочет всегда выглядеть свежо и привлекательно. Однако целый ряд факторов приводит к тусклому цвету лица, сухости кожи и появлению мелких морщин. Врач-дерматовенеролог, косметолог Светлана Киричук поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» секретами, которые помогут вернуть коже здоровый вид и спрячут следы усталости.
Почему лицо выглядит усталым
По ее словам, усталость на лице — это не просто косметический недостаток. Это отражение системного состояния организма:
- нарушение сна;
- стресс;
- обезвоживание;
- гипоксия тканей.
Кроме того, на состояние кожи негативно влияют плохая экология и неправильный уход. При выраженной усталости на клеточном уровне снижается доставка кислорода и питательных веществ в тканях. Также замедляется микроциркуляция, ухудшается лимфоотток, возрастает уровень окислительного стресса, — перечислила косметолог.
Как результат возникают:
- тусклый цвет лица;
- отеки;
- заломы;
- ощущение «вялости» кожи.
Что убирает признаки усталости с лица
Очищение мягким средством с физиологическим pH (5.0–5.5):
- помогает восстановить барьер кожи;
- снять следы себума;
- загрязнений;
- окисленных липидов;
- улучшает газообмен;
- готовит кожу к усвоению активных компонентов.
Применение сыворотки с витамином С:
- улучшает микроциркуляцию;
- подавляет свободные радикалы;
- усиливает выработку коллагена.
Базовая антивозрастная и «антиусталость» мера. Результат — более яркий, ровный тон кожи уже через 7–10 дней регулярного применения, — рассказала косметолог.
Использование ниацинамида (витамина B3):
- снижает воспаление;
- укрепляет кожный барьер;
- регулирует выработку себума;
- осветляет пигментацию.
При систематическом применении он улучшает общий вид кожи и придает ей «отдохнувший» вид даже в условиях хронического недосыпа, — сообщила Киричук.
Питание кожи с помощью средств:
- с гиалуроновой кислотой (высоко- и низкомолекулярной);
- бетаином;
- алоэ вера;
- ферментированным рисом из корейской косметики.
Обезвоженная кожа всегда выглядит уставшей. Эти средства помогают восстановить тургор и гладкость кожи. Это не просто визуальный эффект — увлажненная кожа лучше выполняет барьерную и иммунную функцию, — подчеркнула специалист.
Устранение кругов под глазами с помощью средств:
- с кофеином;
- пептидами;
- витамином K.
Они улучшают тонус сосудов, уменьшают отечность и осветляют кожу, — пояснила косметолог. — Плохое состояние кожи вокруг глаз может придавать лицу уставший вид, а темные круги и отеки под глазами — это первый сигнал усталости.
Предотвратить усталость кожи лица помогает защита от ультрафиолетового излучения, добавила эксперт.
Даже в условиях усталости не стоит пренебрегать SPF, — советует косметолог. — Ультрафиолет усиливает оксидативный стресс и ускоряет старение кожи, особенно в моменты, когда ресурсы организма истощены.
Признаки усталости на лице обратимы. Системный подход, регулярный уход с научно доказанными компонентами и уважение к биологии своей кожи позволяют сохранять свежесть и тонус даже в условиях высоких нагрузок, заключила собеседница «ВМ».
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