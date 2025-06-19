Кендалл Дженнер снялась в микробикини для рекламы

Американская телезвезда и модель Кендалл Дженнер показала тело в микробикини крупным планом. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

29-летняя манекенщица стала участницей откровенной съемки для модного бренда Calzedonia. Так, на одном размещенном кадре знаменитость предстала в раздельном купальнике бордового цвета, который был дополнен небольшими серебристыми вставками на лямках. При этом она оттянула плавки и продемонстрировала на камеру подтянутую фигуру.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее нутрициолог Моника Партье раскрыла секрет стройности Кендалл Дженнер. Тогда специалист по функциональному питанию проанализировала фото модели, на котором она показала свой завтрак. По словам Партье, в нем содержится всего 200 калорий.