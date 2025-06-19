Джиджи Хадид поделилась снимком в купальнике

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид поделилась снимком в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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30-летняя манекенщица запечатлела себя в бассейне и продемонстрировала на камеру фигуру в слитном купальнике пыльно-розового цвета. При этом на размещенном кадре видно, что изделие оформлено принтом в белый горох и тонкими лямками. Также можно заметить, что знаменитость позировала в серой бейсболке, отказавшись от макияжа.

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Кроме того, звезда опубликовала фото, на которых показала свою дочь Хай от певца Зейна Малика.

Ранее сообщалось, что Джиджи и Белла Хадид рассказали еще об одной сестре. Так, стало известно, что у отца супермоделей после развода с матерью был короткий роман с женщиной, которая от него забеременела.