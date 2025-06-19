Почему трескаются пятки и как это остановить

Трещины на пятках могут доставлять боль, затруднять ходьбу, а в запущенных случаях становятся входными воротами для инфекции. Почему кожа на пятках вдруг начинает трескаться, можно ли справиться с этим самостоятельно, и как ухаживать за стопами правильно — «‎Рамблер» обсудил с врачом-эпидемиологом и подологом Верой Березовенко.

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Почему появляются трещины?

Причин много, и далеко не все из них связаны с недостатком ухода. Трещины на пятках могут возникать из-за хронических заболеваний внутренних органов, избыточного веса, деформации стопы, а также из-за неподходящей обуви и особенностей ее ношения. Например, если часто носить шлепанцы, которые хлопают по пятке, это тоже может провоцировать появление трещин.

Кроме механических факторов, есть и кожные патологии. В том числе — грибковые поражения стоп, которые нарушают структуру кожи и делают ее менее эластичной. Трещины могут быть поверхностными — в виде легких сухих надломов, а могут углубляться до болезненных, кровоточащих разрывов, с риском воспаления.

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Почему не стоит «счищать пятки» дома?

Многие считают, что профилактика трещин — это регулярное срезание или соскабливание кожи, особенно летом. Но это в итоге может привести к еще большим проблемам.

Очень важно не пытаться самостоятельно и регулярно счищать пятки дома, особенно если делать это слишком часто — даже раз в неделю. Такое самостоятельное лечение может только усугубить проблему и привести к прогрессированию трещин Вера Березовенко Подолог

Чрезмерное удаление кожи приводит к тому, что организм, пытаясь защититься, запускает обратный процесс. В итоге кожа начинает утолщаться еще быстрее.

Когда пора идти к врачу?

Если пятки болят, кровоточат, зудят или сильно шелушатся — это повод незамедлительно обратиться к специалисту. Причем очень важно придти на личный прием — заочно назначить правильное лечение почти невозможно. Бывают редкие случаи, когда требуется консультация по фото или видео, но очный осмотр всегда предпочтительнее.

Как правильно ухаживать за пятками дома?

Если трещин нет, но кожа сухая и шершавит — можно действовать самостоятельно. Главное — без фанатизма.

Если вы не ходите к мастеру педикюра, тогда допустимо пользоваться теркой на деревянной основе — с одной стороны грубый, с другой мягкий абразив Вера Березовенко Подолог

Инструкция:

Сначала сделайте короткую гигиеническую ванночку — достаточно опустить ноги в воду на пять минут, не распаривая их. Затем грубой стороной терки аккуратно обработайте участки огрубевшей, неэластичной кожи, ориентируясь на ощущения пальцами. После механической обработки смойте все и мягкой стороной терки аккуратно загладьте кожу по линиям, не зачищайте агрессивно, а именно заглаживайте, мягко и ласково.

Какие средства использовать?

Пятки — не ладони. Кожа здесь плотная, с иным уровнем увлажненности и потребностей.

После процедуры вымойте ноги в теплой (не горячей!) воде, тщательно вытрите и используйте кремы, предназначенные именно для стоп — не детские и не универсальные. Если кожа здоровая, выбирайте крем с содержанием мочевины 8–10% — это оптимальный вариант для ухода за кожей стоп. Но если уже есть повреждения — ни о каком самолечении речь не идет.

Если есть трещины, повреждения или нездоровая кожа, никаких самостоятельных рекомендаций быть не может — нужно обязательно обратиться к специалисту Вера Березовенко Подолог

Профилактика

Не распаривайте ноги и не трите пятки слишком часто. Не используйте скребки, лезвия и пилки на сухую кожу. Используйте кремы с мочевиной для профилактики, но не при ранах. Не носите хлопающие шлепанцы ежедневно.

Как показывает практика, бережный уход — гораздо эффективнее, чем регулярная «борьба» с ороговением. Поэтому не доводите состояние пяток до критичной отметки — лучше позаботиться об их здоровье заранее.

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