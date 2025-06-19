Модель Эмили Ратаковски снялась в облегающем мини-платье
Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в облегающем мини-платье. Звезда разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
34-летняя Эмили Ратаковски стояла перед камерой в темно-сером облегающем мини-платье, которое дополнила коричневым кожаным ремнем с пряжкой. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, черную сумку на плечо и белые балетки. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.
В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.
12 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.