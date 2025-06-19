Модель Эмили Ратаковски снялась в облегающем мини-платье

Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в облегающем мини-платье. Звезда разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя Эмили Ратаковски стояла перед камерой в темно-сером облегающем мини-платье, которое дополнила коричневым кожаным ремнем с пряжкой. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, черную сумку на плечо и белые балетки. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.

© Газета.Ru

12 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.