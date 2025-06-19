Дочь Трампа поделилась фото в мини-платье

Дочь 47-го президента США Дональда Трампа, Иванка, снялась в мини-платье с декольте. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Иванка Трамп предстала перед камерой в черном мини-платье с декольте, которое дополнила серьгами, кольцом, браслетом и босоножками на каблуках. Бизнесвумен уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовым блеском для губ. Дочь Трампа позировала на террасе.

В феврале Дональда Трампа и Иванку Трамп заметили на решающем матче Национальной футбольной лиги (НФЛ) США в Новом Орлеане. Вместе с ними также был восьмилетний сын Иванки, Теодор. Дочь президента США появилась на соревнованиях в белом костюме, который состоял из жилета и облегающих брюк. Она дополнила свой образ коричневым кожаным ремнем, золотыми серьгами, массивным браслетом и сумкой. Иванке Трамп уложили волосы и сделали макияж с черной подводкой и розовой помадой.

Позже бизнесвумен засняли в белом облегающем мини-платье на прогулке с семьей в Майами. Образ дополнил блестящий клатч. Поклонники в комментариях отметили, что Иванка Трамп сильно похудела.