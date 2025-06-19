Как выбрать идеальный купальник

С наступлением лета и открытием купального сезона многие женщины сталкиваются с определенными переживаниями. Они волнуются по поводу выбора идеального купальника, стремясь выглядеть безупречно. Чтобы помочь прекрасному полу избавиться от тревог и чувствовать себя комфортно на пляже, мы собрали экспертные рекомендации по выбору купальника, которые помогут сделать ваш пляжный образ стильным и уверенным.

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Экологичность в тренде

Современная пляжная мода делает акцент на экологичность. Производители создают купальники из переработанных материалов, включая пластиковые бутылки и морские сети. Такие модели не только заботятся об окружающей среде, но и выделяют вас среди других отдыхающих.

Тренды сезона

Асимметричные модели остаются в центре внимания. Это могут быть как цельнокроеные купальники с необычными вырезами, так и раздельные варианты с асимметричным верхом. Ретро-стиль и винтаж продолжают покорять сердца, особенно популярны модели с высокой посадкой.

«На волне популярности также бикини и бельевые купальники — это те, где верх напоминает классический бюстгальтер», — консультант сети салонов нижнего белья Ольга в беседе с изданием «Город Прима».

Консультант сети салонов нижнего белья Ольга в беседе с изданием «Город Прима».

Спортивный стиль набирает популярность благодаря росту интереса к активному отдыху. Лаконичные закрытые модели идеально подходят для плавания, аквапарков и водных видов спорта.

Цветовая палитра

Яркие оттенки остаются в моде: красный, синий и белоснежный лидируют в коллекциях. Классические черный и черно-белый варианты никогда не выходят из моды. Особенно актуальны контрастные комбинации – яркий верх и спокойный низ или наоборот.

Нюдовые оттенки создают эффект «обнаженного» тела. Особенно эффектно смотрятся модели с текстурным исполнением – жатые или вязаные.

Принты и узоры

Популярные принты включают цветочные мотивы, фруктовые узоры и геометрические рисунки. Они помогают создать уникальный образ и подчеркнуть индивидуальность.

Выбор по типу фигуры

Для фигуры «яблоко» (крупный верх и узкие бедра) рекомендуются закрытые купальники с высоким вырезом на бедрах. Рюши и детали на талии помогут создать баланс.

Тип «груша» (широкие бедра, узкие плечи) выиграет от моделей с акцентом на верхней части. Двухцветные закрытые купальники – отличный выбор.

Песочные часы могут позволить себе любые модели. Раздельные купальники подчеркнут талию, цельные – акцентируют внимание на груди и бедрах.

«С одной стороны "песочным часам" легче выбрать купальник, потому что всё подходит. С другой — сложнее. И причина та же — всё подходит, и начинаются муки выбора. Тут можно руководствоваться хоть модными тенденциями, хоть собственным вкусом. Главное, что я всегда стараюсь объяснить "часам": раздельный купальник подчеркнёт талию, цельный — сделает акцент на груди и бёдрах», — Ольга, консультант сети салонов нижнего белья.

Ольга, консультант сети салонов нижнего белья

Перевернутый треугольник (широкие плечи, узкие бедра) выиграет от купальников с яркими деталями в нижней части.

Прямоугольнику подойдут модели с эффектом пуш-ап или оборками, создающими иллюзию изгибов.

Практические советы

При выборе купальника учитывайте следующие моменты:

Пробуйте разные стили – не ограничивайтесь одним фасоном;

Обратите внимание на поддержку – особенно важна для активного отдыха;

Изучите состав – идеальная комбинация: нейлон и спандекс;

Обязательно примерьте купальник – размер может отличаться от ожидаемого.

Открытый или закрытый? Выбор зависит от ваших предпочтений и целей. Открытые модели идеальны для загара, позволяют создавать разные комбинации. Закрытые – более практичны для активного отдыха и защищают от солнца.

Главное правило – купальник должен быть удобным и подчеркивать ваши достоинства. Экспериментируйте с моделями и не бойтесь пробовать новое.