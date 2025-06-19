Визажист Меган Маркл раскрыл секрет ее красоты

Визажист Дэниел Мартин раскрыл секрет красоты жены принца Гарри, актрисы Меган Маркл. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

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По его словам, принцип «увлажнение без утяжеления» — главный ключ к сияющей коже лица 43-летней знаменитости.

«Я делаю акцент на прозрачных слоях, как в уходовых средствах, так и в средствах для макияжа. Вместо того, чтобы чрезмерно корректировать, я улучшаю то, что уже есть», — отметил специалист.

Мартин объяснил, что он наносит тональный крем точечно, чтобы кожа выглядела максимально естественно.

«Когда я работаю с Меган и хочу, чтобы ее веснушки были видны, я обычно наношу тональный крем небольшой кистью. Увлажненная кожа — это контролируемый и стратегический процесс, здесь речь идет о сиянии в нужных местах: на верхней части скул, переносице, веках и верхней губе», — подчеркнул он.

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