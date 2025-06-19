Биоревитализация или мезотерапия: какая процедура эффективнее

Мезотерапия и биоревитализация – процедуры с похожие процедуры, но разным действием. Обе проводятся с помощью инъекций, обе направлены на улучшение качества кожи, и именно поэтому между ними часто путаются даже те, кто регулярно следит за бьюти-трендами. Разбираемся, чем отличаются эти процедуры, какие задачи каждая решает и как понять, что подойдет именно вам.

Мезотерапия – это «коктейль» из витаминов, аминокислот и антиоксидантов. Состав таких препаратов подбирается индивидуально: для борьбы с акне, тусклым цветом лица или другими эстетическими проблемами. Эффект зависит от компонентов и курса процедур.

Биоревитализация основана на введении чистой гиалуроновой кислоты. Она глубоко увлажняет кожу, улучшает ее упругость и запускает процессы восстановления. Результат заметен быстрее и держится дольше.

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Если основная цель – выраженное увлажнение и повышение тонуса кожи, предпочтение стоит отдать биоревитализации. А при комплексных проблемах, связанных с питанием кожи, – мезотерапия может дать более гибкий эффект.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.